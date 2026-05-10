Los salmantinos se echan a la calle y llenan las inmediaciones de la Plaza Mayor para pedir unas comunicaciones “dignas” para la ciudad

Los salmantinos han tenido una gran cita en la mañana de este domingo 10 de mayo, donde centenares de personas se han echado a la calle para pedir unas conexiones ferroviarias “dignas” por Salamanca.

La Plataforma en Defensa del Tren ha vuelto a llamar a la participación ciudadana para reclamar unas mejores conexiones, después de hacerlo ya hace dos años con un total de 15.000 asistentes. Entonces expusieron unas quejas que se han ido prolongando en el tiempo y ahora quieren ver soluciones reales.

Protesta del 10 de mayo por unas mejores conexiones ferroviarias en Salamanca | Mateo G.J.

La concentración estaba prevista en la plaza de Los Bandos a las 12 de la mañana, donde ha tenido lugar, empezando con unos minutos de retraso por la lluvia, aunque previamente los representantes de las instituciones y entidades que forman parte de la plataforma convocante han atendido en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento a los medios de comunicación, ante los que han detallado las quejas que hoy les han empujado a volver a alzar la voz en la calle, con peticiones directas hacia el Ministerio de Transportes y el Gobierno de España, ahora liderado por Pedro Sánchez.

El alcalde de Salamanca, el alcalde de Plasencia, los rectores de la USAL y la UPSA, junto con autoridades políticas de varios puntos de la provincia, así como representantes de sindicatos, asociaciones vecinales o del sector empresarial han dado voz a sus protestas, mostrando unión en esta lucha por mejorar las comunicaciones hasta Salamanca.

En defensa del tren, desde la plataforma convocante han dejado claro que Salamanca pasa por una situación que es “inaceptable” y que se encuentra en el olvido, dejando claro que van a continuar con esta lucha.

Los asistentes a la protesta que ha llenado la plaza de Los Bandos y sus inmediaciones, con una participación de en torno a cinco mil personas, han mostrado mensajes contundentes en numerosas pancartas: "Renfe ya basta, devuélvenos la cuarta"; "Somos españoles de primera"; "La Ruta de la Plata para el 2040"; "Ni excusas, ni retrasos: conexiones"; "Renfe no deja en vía muerta"; "Portugal está al lado, el tren no"; "Salamanca exige trenes dignos" o "El Tren de la Plata deuda histórica", entre otros de los muchos mensajes que se podía leer.

Protesta del 10 de mayo por unas mejores conexiones ferroviarias en Salamanca | Mateo G.J.

Las principales reivindicaciones que se piden al Gobierno Central son peticiones ya reiteradas en varias ocasiones por el Partido Popular de Salamanca y por el propio Ayuntamiento, como la recuperación del tren directo a Barcelona; el incremento de las frecuencias del tren Alvia entre Salamanca y Madrid y que la cuarta frecuencia se instaure también los fines de semana y se establezca una quinta; la mejora de las conexiones con Valladolid; la sustitución del intercambiador de Arroyo de la Golosa para que pueda ser utilizado por trenes CAF; el cerramiento de la línea hasta Medina del Campo; la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata; la conclusión de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera, clave para que el Puerto Seco pueda funcionar a pleno rendimiento cuando se haya adjudicado su gestión; y que un ramal del tren rápido desde Portugal pase por Salamanca.