La Plaza Mayor se prepara para recibir el Fin de Año Universitario

La Plaza Mayor ya comienza a vestirse de fiesta para acoger una nueva edición del esperado Fin de Año Universitario.

Desde la mañana de este jueves, se ha podido observar los intensos trabajos de montaje que transformarán la emblemática Plaza en el epicentro de la celebración.

Entre las primeras actuaciones destaca la instalación del doble vallado de seguridad que protege al enorme árbol situado en el centro de la plaza, una medida destinada a garantizar la seguridad de los asistentes. Paralelamente, los operarios avanzan en el montaje del escenario principal, donde tendrán lugar las actuaciones y animación previstas para la jornada festiva.

La ciudad se prepara así para recibir a miles de estudiantes que darán la bienvenida simbólica al nuevo año universitario.