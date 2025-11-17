La Plaza Mayor de Salamanca "se viste" de Navidad con el montaje del gran árbol

Montaje del árbol de 23 metros en la Plaza Mayor de Salamanca por Navidad

Quedan 38 días para la llegada de la Navidad y la capital salmantina ya está inmersa en los preparativos para una de las celebraciones más bonitas del año y que mayor turismo atrae a la ciudad.

El 20 de octubre dio comienzo la instalación de las luces en las calles más céntricas de la ciudad, que a fecha de hoy ya se pueden ver en toda la capital y que esperan a su tradicional encendido, programado para el jueves 27 de noviembre. Mientras tanto, siguen los preparativos para llegar a tiempo a Navidad, y por eso desde primera hora de la mañana de este lunes, los operarios se han puesto manos a la obra con el montaje del gran árbol que presidirá el adorno más destacado en la Plaza Mayor.

Por ahora, el montaje se centra en la parte baja de la estructura, por lo que habrá que esperar un poco más para ver levantados esos 23 metros de altura, que el año pasado fueron uno de los detalles más vistosos durante las fechas navideñas, acompañado de un video mapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento que recibió multitud de visitas con pases de 'aforo completo'.

La programación navideña arrancará el jueves 27 de noviembre, a las 18:30 horas, en la Plaza Mayor, con la participación de agrupaciones corales del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza. Ese día tendrá lugar el encendido de toda la iluminación navideña que supera el millar de adornos en más de un centenar de calles.

