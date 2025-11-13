¿Dónde se ubicarán los adornos y espectáculos navideños en Salamanca?

El centro de Salamanca se transformará a partir del jueves 27 de noviembre en una zona llena de magia y espíritu navideño. La Plaza Mayor será uno de los espacios que más visitantes y locales atraerá gracias al árbol que acogerá en su centro y al espectáculo de videomapping que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento. Este se ha diseñado exclusivamente para la ciudad y está protagonizado por el famoso astronauta de la Catedral.

El entorno de la Catedral será otro de los puntos clave de las fiestas navideñas. En la plaza de Anaya se instalarán el tradicional mercado, luces decorativas y un belén navideño. En la salida hacia la calle Benedicto XVI repiten el árbol y el tiovivo, mientras que el Patio Chico será escenario de otro videomapping titulado 'El cielo de los sueños'.

Los salmantinos y visitantes pueden continuar su recorrido hacia el Huerto de Calixto y Melibea, que se transformará en un jardín mágico para ofrecer una experiencia inmersiva disponible todos los días de 18:30 a 22:00 horas. El jardín polar que acogió en 2024 se trasladará a los Jardines de Santo Domingo y la muralla que bordea el escenario literario se estrena en la programación navideña con un espectáculo de luz.

Los más fotogénicos tendrán la oportunidad de posar en uno de los dos photocall repartidos por la ciudad. Uno se ubicará en la plaza de Colón y otro en la de los bandos, donde también habrá una zona de juegos infantiles para los más pequeños y dos cascanueces.

En la cercana plaza de la Libertad y en la del Mercado se erigirá un elefante oriental, mientras que en el parque de la Alamedilla aparcará la carroza de Cenicienta.