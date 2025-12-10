Polémica por un tatuaje de Gonzalo Montoya sobre Robe al "robar" el diseño de un tatuador salmantino

Creación de Alvar Mena en referencia a la canción 'La vereda de la puerta de atrás' de Extremoduro

El ‘Rey de Extremadura’ ha fallecido este miércoles, 10 de diciembre, dejando un gran vacío en la música rock de todo un país.

La muerte de Robe Iniesta ha creado una auténtica vorágine de mensajes y creaciones en homenaje al líder de Extremoduro. Famosos, políticos, deportistas, clubes deportivos, instituciones… nadie ha querido perder la ocasión para hacerle un pequeño tributo a Robe.

Precisamente el artista salmantino Alvar Mena ha creado una serie de imágenes relacionadas con las canciones de Robe y de Extremoduro que rápidamente se han vuelto virales en las redes sociales.

Han sido tan bien recibidas las creaciones de este tatuador salmantino que un personaje televisivo no ha tardado en coger su diseño y tatuárselo en su piel.

Se trata de Gonzalo Montoya, que saltó a la fama con su participación en Gran Hermano, pasando por otros muchos ‘realitys’ y programas de televisión.

Montoya ha compartido su tatuaje en las redes sociales, mencionando a su tatuador y mencionando a Alvar Mena como el diseñador.

Este hecho no ha sentado bien al tatuador salmantino, puesto que cree, tal y como ha hecho público en su perfil, que se trata de una apropiación de su trabajo sin su consentimiento: “Me tiene triste esto de robar el trabajo artístico para expresar amor por el trabajo artístico de otros. No será que lo que queríais es ser los putos primeros en ser vistos, porque eso vende. Los ilustradores y tatuadores no comemos difusión, no nos robes nuestro puto trabajo”.