La Policía Nacional persigue a un visón por las calles de Salamanca

Una curiosa escena ha sorprendido este sábado a los vecinos de Salamanca: agentes de la Policía Nacional persiguieron a un visón que merodeaba por varias calles del centro.

El pequeño mamífero fue visto corriendo por Dimas Madariaga, calle Valencia y la avenida de Mirat, provocando la sorpresa de muchos transeúntes que presenciaron la insólita persecución.

Aunque pueda parecer algo excepcional, no es la primera vez que ocurre un episodio similar en la ciudad. El pasado 12 de septiembre, los salmantinos ya vivieron una escena parecida cuando otro visón apareció en la calle Condes de Crespo Rascón, paseando tranquilamente,ajeno al tráfico y al ajetreo del centro.

Por el momento, se desconoce el origen del animal, aunque se baraja la posibilidad de que proceda de alguna vivienda.