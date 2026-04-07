Posibles movilizaciones por la supresión del tren a Barcelona: "Si vamos siempre a peor, el Gobierno tendrá que sufrir la incomodidad"

El Alvia Salamanca-Barcelona deja de conectar la estación de Vialia con la capital de Cataluña desde este martes. Los viajeros tendrán que bajarse en Zaragoza y coger otro tren para continuar hasta su destino final. Este cambio ha suscitado numerosas quejas entre ferroviarios y salmantinos. "La plataforma 'Por un tren de futuro para Salamanca' va a convocar una reunión el 16 de abril para adoptar una posición común y acordar las medidas adecuadas", ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo.

Entre esas medidas, la plataforma planteará movilizaciones. "La posición actual del Gobierno no es ayudar a Salamanca, sino todo lo contrario. Parece que está intentando pisarnos día sí y día también y eso no lo podemos tolerar. Si vamos siempre a peor, tendrá que sufrir la incomodidad", ha continuado diciendo el edil durante la presentación de un nuevo centro tecnológico municipal.

El Gobierno no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Salamanca desde que se diera a conocer el fin de la conexión directa entre la ciudad y Barcelona: "No tenemos ninguna explicación". La última comunicación entre ambas instituciones se produjo en octubre de 2024, cuando el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, visitó el consistorio y explicó la imposibilidad de instaurar un quinto Alvia a Madrid por la falta de trenes y de demanda.

"Desde que vino el secretario de Estado no ha habido ningún avance. Tuvimos un contacto con la secretaria por carta, pero no ha habido contestación", denuncia Carlos García Carbayo, que no descarta enviar nuevas misivas ante el "mínimo interés" del Gobierno y Renfe.