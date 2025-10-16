El PP destaca el aumento del 35 % en la inversión de la Junta para Salamanca en los presupuestos de 2026

Los procuradores del Partido Popular por la provincia de Salamanca ofrecen una rueda de prensa en la que valorarán los Presupuestos Generales de la Comunidad

Los procuradores del Partido Popular por Salamanca, Rosa Esteban, José María Sánchez y Raúl Hernández López, han valorado este jueves el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para 2026, destacando que se trata de unas cuentas "ambiciosas, realistas y centradas en las personas", con un incremento del 8 % respecto a 2024 y una inversión prevista de más de 153 millones de euros para la provincia.

Según han detallado, los presupuestos representan "una clara apuesta por Salamanca" en áreas clave como sanidad, educación, vivienda, infraestructuras, medio ambiente y apoyo a las familias y autónomos. "Estos presupuestos reflejan el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el mundo rural y con la mejora de la calidad de vida de los salmantinos", ha subrayado Rosa Esteban.

Inversiones destacadas en Salamanca

Según ha destacado José María Sánchez la partida más elevada corresponde a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), que gestionará más de 61 millones. Entre las actuaciones más destacadas figuran las obras de abastecimiento de agua, que contarán con una dotación de 18,3 millones, de los cuales 9 millones se destinarán al abastecimiento de la Sierra de Francia, 2,5 millones al Azud de Villagonzalo, 1,7 millones a La Armuña y 1,3 millones al mancomunado de Almenara de Tormes. Además, se incluyen actuaciones en depuración de aguas con una inversión de 17 millones y la Red de Calor de Salamanca con 10 millones.

En materia de vivienda pública, se contemplan 2,6 millones para Santa Marta de Tormes, 1,5 millones para Alba de Tormes, 1,2 millones para La Alberca, 1 millón para La Fuente de San Esteban, otro millón para Guijuelo y un millón más para Ciudad Rodrigo, donde también se acometerá la urbanización del polígono industrial con una inversión de 6 millones.

La Consejería de Sanidad contará con un presupuesto de 26,1 millones en Salamanca. Dentro de esta partida, destacan los casi 17 millones destinados al Plan Director del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), 4,5 millones para equipamiento hospitalario y 2,7 millones para las obras del nuevo centro de salud del barrio de Prosperidad. Llamó la atención, sin embargo, el caso del centro de salud de El Zurguén, para el que solo se consignan 160.000 euros en las cuentas de 2026, pese a que el proyecto cuenta ya con una decena de ofertas presentadas y se encuentra en una fase muy avanzada, cercana al inicio de las obras.

José María Sánchez ha explicado que esos 160.000 euros corresponden a la redacción del proyecto técnico, que ya ha sido adaptado, y que la obra tendrá un coste estimado de 5,2 millones de euros. Una vez aprobado el proyecto definitivo, se procederá a licitar y adjudicar la ejecución, de modo que las obras puedan comenzar durante el próximo año. La partida económica principal para su financiación no figura como provincializada, pero existe una dotación de 2,5 millones de euros dentro del presupuesto global que se empleará para sufragar esta actuación en el ejercicio 2026. Sánchez, ha querido transmitir tranquilidad, asegurando que el calendario previsto sigue adelante y que las obras arrancarán una vez superada la fase de adjudicación.

Por su parte, la Consejería de Educación destinará 14,7 millones de euros en la provincia, de los que más de 4 millones irán a obras de mejora en centros de Infantil y Primaria, 3,6 millones a la ampliación del CEIP de Carbajosa, 3,3 millones a actuaciones en centros de Secundaria y 1,5 millones al IES Martínez Uribarri.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio contará con un presupuesto de 17,2 millones, que se invertirán, entre otras actuaciones, en el operativo de incendios con tratamientos silvícolas preventivos (2,5 millones), en cuadrillas helitransportadas (1,2 millones) y en medidas de prevención (2,2 millones), así como en la construcción y adquisición de puntos limpios, para lo que se han consignado 3,1 millones.

En el ámbito rural, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural invertirá más de 15,1 millones. De esta cantidad, 3 millones se destinarán a sanidad y bienestar animal, 2,9 millones a la concentración parcelaria en Lumbrales, 2,5 millones al Plan de Ganadería Extensiva y 850.000 euros a la adecuación de caminos rurales.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital aportará 8,5 millones centrados principalmente en la conservación de carreteras autonómicas. Cultura, Turismo y Deporte invertirá 6,1 millones durante 2026, mientras que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará 1,1 millones, y la Consejería de Economía y Hacienda, 320.000 euros. Finalmente, la Fundación Patrimonio Natural invertirá 1,8 millones en actuaciones en la provincia salmantina.

Los procuradores han insistido en que el proyecto busca igualar oportunidades entre los ciudadanos de la ciudad y el mundo rural. "Apostamos por que cada salmantino pueda vivir donde desee, con servicios públicos de calidad, sin importar si vive en el centro de Salamanca o en un pequeño municipio de la sierra", ha señalado Rosa Esteban.

En materia de servicios sociales, destacaron que Castilla y León se mantiene como una de las comunidades con mejor valoración en sanidad, dependencia y educación. También se duplicarán las ayudas por nacimiento de hijos y se reforzarán los programas de atención a mayores, como el bono de 300 euros para paliar el incremento de costes.

Críticas al Gobierno central

Durante su intervención, los procuradores compararon los datos de inversión autonómica con los del Gobierno central, criticando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "destina cifras muy inferiores" a Salamanca. “Con 200.000 millones de presupuesto, el Gobierno de España invierte en Salamanca menos que la Junta con un presupuesto mucho menor”, afirmó Raúl Hernández.

También reprocharon al Ejecutivo central los retrasos en infraestructuras como el ferrocarril o las autovías, y defendieron que el presupuesto autonómico "no solo da datos, sino también soluciones concretas".