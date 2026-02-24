El PP de Salamanca anuncia una moción en el próximo pleno en apoyo a los 169 trabajadores de Majorel afectados por un ERE

El PP de Salamanca anuncia una moción en el próximo pleno en apoyo de los 169 trabajadores de Majorel afectados por un ERE

El PP de Salamanca ha anunciado este martes 24 de febrero que presentará una moción en el próximo pleno del 6 de marzo en apoyo de los 169 trabajadores de la empresa Majorel que se encuentran afectados por un ERE.

Fernando Rodríguez muestra "preocupación" por un expediente de regulación que tiene un impacto directo sobre el empleo en la ciudad de Salamanca, donde reside gran parte de las personas que acuden al centro de trabajo ubicado en Carbajosa de la Sagrada. Una preocupación de la que ya informó este medio hace un día y donde ya el alcalde de la localidad, Pedro Samuel Martín expresó esta misma preocupación que podría suponer la pérdida de tantos puestos de trabajo.

La moción del PP insta al Ayuntamiento de Salamanca a dirigirse directamente a la empresa propietaria para "exigirle que se siente a la mesa de negociación y esté abierta a la búsqueda de alternativas". También se insta a ponerse en contacto con la Junta de Castilla y León y con el Gobierno de España para solicitar su implicación.