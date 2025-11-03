El PP de Salamanca denuncia "mentiras descaradas" del PSOE y Gobierno sobre el Centro de Acogida de Inmigrantes en San Juan de Sahagún

El Grupo Municipal Popular (GMP) en el Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una contundente comunicado contra el PSOE y el Gobierno de España, acusándolos de "mentir descaradamente a los salmantinos" al negar la intención de convertir la antigua residencia de mayores San Juan de Sahagún (carretera de Aldealengua) en un centro de acogida para inmigrantes.

Según el GMP, el propósito del Gobierno queda "claramente indicado" en la documentación que la Secretaría de Estado de Migraciones presentó en el área de Urbanismo del Ayuntamiento el pasado 27 de octubre para solicitar la licencia de obra.

El Grupo Popular desmiente así las afirmaciones realizadas este mismo lunes por la concejala socialista, María García, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rosa López, quienes insistieron en que el centro "no está en los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones abrir un centro de acogida de personas migrantes a corto plazo”.

La documentación aportada por el PP detalla una cronología que, a su juicio, demuestra la intencionalidad desde hace casi un año. Ya en diciembre de 2024, la empresa pública Tragsa, en representación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó una declaración responsable para iniciar las obras. Dicha declaración incluía una propuesta de acondicionamiento que detallaba el uso: centro de acogida de inmigrantes con 448 plazas. El Ayuntamiento paralizó las obras al requerir una licencia.

A pesar de esta intencionalidad, el 20 de febrero de 2025, tanto el delegado como la subdelegada del Gobierno afirmaron que el edificio “no tenía un uso definido”. El PP califica estas afirmaciones como "falsas". De igual forma, consideran "falsa" la declaración de la ministra Elma Saiz el 21 de septiembre, quien aseguró que no había una decisión tomada. El PP señala que algunos de los documentos presentados ahora para la licencia fueron firmados en abril de 2025.

El PP sostiene que el propósito es aún más tajante en la documentación más reciente, que incluye una orden firmada por la ministra Elma Saiz donde se declara “la urgencia y el excepcional interés público del proyecto” en el marco de la "emergencia migratoria", y donde se establece la apertura de un “nuevo dispositivo de acogida y atención humanitaria” en San Juan de Sahagún.

La memoria descriptiva del proyecto indica que el número de plazas previsto finalmente será de 460, en lugar de las 448 iniciales. El Grupo Popular denuncia que este proyecto “contraviene la orden autonómica de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León del 28 de octubre de 2024 donde se establece una capacidad máxima de 120 plazas para este tipo de centros”, además de considerar que “deshumaniza al inmigrante” al duplicar la capacidad y al pretender eliminar el servicio de lavandería, dotando al edificio de pilas lavadero que son “más acordes con sus costumbres”, según reza la memoria descriptiva.

El GMP critica duramente la falta de contacto institucional por parte del Gobierno Central y sus representantes, y concluye que es "inconcebible" que un Gobierno al que acusan de "ningunear a Salamanca" en inversiones le entren las prisas para acondicionar este centro "sin contar ni con el Ayuntamiento ni con los vecinos, a los que les miente y les toma el pelo”.