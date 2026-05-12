Este es el presupuesto del FACYL 2026, con cambio en la dirección musical con Sonorama a la cabeza

El Festival de las Artes de Castilla y León ha dado un cambio radical en cuanto a la programación que se presenta este año, si el año pasado la batuta era dirigida por Rodrigo Tamáriz, en esta ocasión será el turno de Manuel González, director de la Feria de Teatro de Castilla y León; Javier Ajenjo, director del Festival Sonorama Ribera; y Juan Manuel de Prada, escritor y Premio de Castilla y León en las letras 2021.

Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, ha indicado que este cambio se debe a la “innovación y la incorporación de diferentes vistas y perspectivas”, con diferentes encargados a la cabeza de cada una de las artes que se darán cita en la capital del Tormes.

Además, ha indicado que en los anteriores años se ha dado mucha importancia a las nuevas tecnologías, manteniéndose algunos de los espectáculos ya que “han funcionado” pero con un componente de innovación que se podrá visualizar del 27 al 31 de mayo.

Por otro lado, también ha habido un cambio en las fechas, donde Sancho ha destacado que se debe “a la presencia de estudiantes”, estando, además, el mes de junio “muy cargado en Salamanca” de eventos y espectáculos.

Del mismo modo, ha destacado que el presupuesto se ha incrementado en un 10 por ciento a lo del año anterior, todo en pro de seguir ofreciendo a los salmantinos y salmantinas más eventos, según ha destacado la propia viceconsejera. El precio del Festival de las Artes de Castilla y León será de 450.000 euros.