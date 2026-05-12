Walls, Shinova y un gran teatro aéreo sobre las máquinas de Julio Verne en la Plaza Mayor encabezan el cartel del FÁCYL 2026

El Festival de las Artes de Castilla y León cambia totalmente de cara con respecto al pasado año. Si las propuestas de 2025 eran ciertamente descafeinadas con respecto a otros años, en esta ocasión todo comenzaba con Shinova anunciando un concierto en la Plaza Mayor o, en el mismo lugar, Walls, antiguo freestyler y referente del pop urbano actual.

En esta ocasión, ha habido un cambio en el equipo, donde Manuel González, director de la Feria de Teatro de Castilla y León; Javier Ajenjo, director del Festival Sonorama Ribera; y Juan Manuel de Prada, escritor y Premio de Castilla y León en las letras 2021, toman el relevo de Rodrigo Tamáriz,

El alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo, ha indicado que "el FÁCYL vuelve a convertir a Salamanca en una ciudad de innovación y talento", superando los 20 años de vida y dando continuidad a "asociar a la ciudad con la vanguardia".

Por otro lado, el propio regidor no ha querido olvidarse de uno de los fines primeros del FÁCYL, llevar la cultura a las calles y llenando las "plazas y calles de la ciudad". Ha añadido, además, que a los salmantinos "nos gusta disfrutar en las calles intensamente", disfrutando así de la música, el teatro o cualquier tipo de arte. Para concluir, ha expuesto que "el FÁCYL implica a toda una ciudad para que sea un éxito colectivo llenando a Salamanca de vida, emoción y visitantes que redescubrirán la ciudad haciendo de ello una seña de identidad".

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha explicado que el FÁCYL "transforma a la ciudad en un espacio abierto donde las Artes se representan sin fronteras", además de ser "un encuentro colectivo".

Los espacios que se utilizarán para el FÁCYL 2026 será la Plaza Mayor, el Patio Chico, plaza Anaya, plaza de los Bandos, plaza San Román o la plaza de Barcelona, llevando a los barrios el arte, mientras que algunos de los centros culturales que se utilizarán serán el Teatro Liceo, el Teatro Juan del Enzina o la Casa de las Conchas.

En esta ocasión, ha llegado compañías y grupos procedentes de seis países entre los que se encuentran Francia, Italia, Portugal, Colombia, Argentina y, por supuesto, España. Por otro lado, participan también nueve comunidades autónomas entre las que se encuentran Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Uno de los grandes atractivos se dará cita en la Plaza Mayor, donde se realizará un teatro aéreo a manos de la compañía de teatro Grupo Puja donde se darán cita las máquinas que imagino Julio Verne en cada uno de sus escritos.

Artes escénicas

Además de la propuesta mencionada anteriormente, vendrán compañías de arte contemporáneo de otros países como Duo Kaos, Este Estaçao Teatral, Entremundos, Concorda o Andrea Ríos Company, y nacionales como Histrion Teatro, Zirkozaurre, La Marroch Danza, Diáspora o Kike Arias.

En cuanto al arte urbano, se darán la mano en Salamanca compañías como Sound de Seca o Homo Curiositatis, además de grupos familiares de clown como Wetumtum o La Tal. Cómo han destacado desde la Junta de Castilla y León, se contarán con programaciones participativas como El Laberinto del Cuco, Cabinas Literarias y Tegimen Lucis.

Música

Además deas propuestas ya confirmadas como Shinova y Walla, con conciertos en la Plaza Mayor de Salamanca, también se darán cita en la capital del Tormes bandas como Gara Durán, en el Patio Chico, y otra de las propuestas más atrevidas, "Las conchas electrónicas", con referentes de la música anderground como Sora Eke, Skinyz o Bluntz.

Literatura

Cómo ha destacado el organizador de la 'agenda literaria', Juan Manuel de Prada, se quiere dar la relevancia que se merecen los clásicos literarios, con la participación de escritores y periodistas que girarán en torno al 'Ciclo de los Clásicos'.

Entre los estudiosos estarán Luis Landero, Anna Caballé, Joaquín Pérez Azaústre, Pilar Adón, Tomás Sánchez Santiago, Juan Antonio González Iglesias, Cristina García Morales y Ana Iris Simón.

De este modo, ha haido una estrecha colaboración entre diferentes instituciones como la Universidad de Salamanca, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas o el Festival Vivestival. Las fechas serán del 27 al 31 de mayo con la programación que se puede consultar AQUÍ.