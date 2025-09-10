La primera fase de la urbanización del barrio de la Vega va llegando a su fin y en nada arrancará la segunda

El Ayuntamiento de Salamanca ha continuado mejorando los diferentes puntos de la ciudad. En los últimos cinco años, se han destinado 150 millones de euros en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del Tormes, con actuaciones en gran parte de las vías de la localidad salmantina.

De momento, han finalizado los trabajos de renovación de redes de agua en cuatro calles, y aún faltarían las de la calle Barco. Además, se están ejecutando las obras de pavimentación en la calle Felipe II, y ya han terminado las calles Navegantes y Descubridores.

Hace unos meses, se anunciaba tras una reunión con los vecinos del barrio de La Vega, para así mejorar el entorno urbanístico de esta zona, acometiendo obras hasta el mes de agosto que llegaron hasta los 732 metros de tuberías renovadas además de añadir alumbrado público led, mejorando la eficiencia energética, y creando canalizaciones subterráneas para las redes eléctricas y las telecomunicaciones.

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ya ha anunciado que “están finalizando las obras de la primera fase”, y que las de la segunda fase están en proceso de licitación para comenzar a principios de 2026, de cara a terminar el conjunto de las obras durante el próximo año.

Por otro lado, los más pequeños del distrito de La Vega también verán mejoradas las zonas de juegos infantiles, así como las zonas verdes, donde se plantarán nuevas especies, además de instalar el riego por goteo y diferentes aspersores. Por último, cabe destacar que los bordillos se adecuarán para evitar incidentes, así como mejorar el acceso a los mismos para personas con movilidad reducida.