La primera MIR de la historia en Urgencias de Salamanca: “Aunque pueda ser una especialidad con mala fama, estoy muy contenta con mi decisión”

Cristina López Sánchez, primera MIR en la historia de Urgencias y Emergencias el dia de la adjudicación de la plaza

Poco a poco se van conociendo quienes ocuparán las plazas MIR en el hospital de Salamanca. Si en el día de ayer eran 25 las personas que habían elegido el Complejo Asistencial Universitario, Pediatría o la Medicina Familiar, entre todas ellas se encuentra Cristina López Sánchez, que ha elegido uno de los puestos de nueva creación, Medicina de Urgencias y Emergencias.

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Según ha indicado a SALAMANCA24HORAS, se encuentra “muy feliz con la decisión que he tomado”, asimilando todavía las últimas 24 horas desde que ha recibido la noticia.

La joven vivió con la duda entre dos especialidades, por un lado Medicina Intensiva y por otro Urgencias y Emergencias, pero la decisión fue clara días después: “Cuando estaba en cuarto de carrera, me llamó mucho la atención la especialidad, se habló de esta especialidad porque en ese momento no existía. Me estuve informando y cuando llegó el momento de graduarme y hacer el MIR, decidí posponerlo un año con la idea de que saliera esta especialidad y optar a ella”.

Ante las expectativas que le esperan en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, ha indicado que “me encantó la forma de trabajar que tenían y era una especialidad muy dinámica y cada paciente era diferente al anterior, me enganchó el tipo de trabajo y vida que tenían y por eso decidí cogerla”.

Ante la posibilidad de que fuera una especialidad que pudiera ser poco querida por los facultativos, Cristina también lo ha tenido muy claro: “Es una especialidad que puede tener mala fama pero estoy muy contenta con la decisión. Además, después de hacer el MIR, visité hospitales siendo Salamanca el primero, e incluso me permitieron estar en el servicio un par de ocasiones”. Gracias a eso, acabó decantándose.

Con 27 años y un futuro prometedor en Salamanca, Cristina espera de esta nueva etapa afianzarse en esta especialidad, de nueva creación pero siendo clave en el funcionamiento de los hospitales.