La tercera MIR de la historia de Urgencias y Emergencias elige Salamanca

Salamanca está de suerte, y es que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha sido el lugar elegido por Cristina López Sánchez, de 27 años, la tercera MIR de la historia en una especialidad que ha comenzado este año, la de Urgencias y Emergencias.

Tras conocerse que el MIR número 824 se marcharía a Gijón y el segundo a Barakaldo, en el puesto número 1.422, la tercera ha decidido realizar esta formación en el CAUSA, con un meritorio puesto número 1.757 de las 9.276 plazas. Cabe recordar que el número que se presentó fue mucho mayor, lo que aumenta la hazaña de la joven que estudió en la Universidad de Salamanca.

De este modo, el único puesto ofertado de las 102 plazas disponibles ha recaído en Cristina, cuyos compañeros ya han compartido sus mejores deseos de cara a esta nueva etapa en la capital del Tormes, además de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Asimismo, durante este tercer día de los MIR se han adjudicado en Salamanca un total de seis plazas, siendo en total 25 al sumar tanto las del primer día, 13 plazas, como las del segundo día, 6 plazas.