Oftalmología, Medicina de Urgencias y Endocrinología completan sus plazas en Salamanca durante el tercer día de adjudicaciones MIR

El sistema de salud salmantino también está de suerte durante el tercer día de adjudicación de las plazas Médico Interno Residente. Si en el día de ayer sumaba un total de 18 nuevos MIR en diferentes áreas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, incluyendo la Unidad de Pediatría, en esta ocasión ha sumado siete nuevos facultativos en diferentes especialidades.

A las 11:47 horas se conocía la primera de ellas, para el servicio de Oftalmología que sumaba al MIR número 1.652. De este modo, junto al del día anterior, completaban todas las plazas disponibles en el CAUSA.

Media hora después, sobre las 12:23 horas, Neurología ganaba un MIR, siendo el número 1.724 de España el primero en elegir esta especialidad. El siguiente se hacía esperar a la tarde, y a las 16:05 horas se anunciaba que la única plaza de Medicina de Urgencias y Emergencias se lograba cubrir con el MIR número 1.757.

Hasta las 17:00 horas había tiempo de conocer dos especialidades más, entre ellas Medicina Interna con el MIR número 1.795, cubriendo una de las seis plazas disponibles, y el MIR número 1.854 que se marchaba a la Unidad de Pediatría, cubriendo así dos de las siete plazas disponibles.

A las 17:28 horas sería el turno de conocer otra de las especialidades que completaba sus plazas, Endocrinología y Nutrición, que ofertaba en la capital del Tormes una única plaza, cubría esta necesidad con el MIR número 1.917. Diez minutos después, a las 17:38 horas, Medicina Familiar y Comunitaria estaba de suerte con el MIR número 1.931, cubriendo así una de las 18 plazas disponibles.

Eso sí, el paradigma ha cambiado completamente en este tercer día MIR, donde la mayoría de especialidades de Castilla y León han marchado para Valladolid, que suma en total 36 nuevos Médicos Internos Residentes, mientras Salamanca se queda, de momento, con 25. Muy lejos siguen a estas León con 13, Burgos con 11, Soria con 3, Segovia con 2 y Palencia Y áVILA con 1. De momento, Zamora queda desierta.