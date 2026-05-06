Dos mellizas de Zamora y el número uno de Extremadura, los tres primeros MIR que eligen Salamanca y completan las plazas de Cardiología

El pasado 24 de enero, tenía lugar uno de los momentos más esperados del año en cuanto a Sanidad se refiere, los exámenes MIR, la prueba por excelencia que aúna a futuros facultativos de toda España con un fin común, obtener una de las deseadas plazas. De todas ellas, se han ofertado un total de 102 en Salamanca para este 2026, conociéndose a cuentagotas cuales son las vacantes que se están cubriendo en cuanto a Médicos Internos Residentes se refiere.

Durante el primer día, saltaba la noticia en Salamanca al cubrir en tan solo 13 minutos tres de las tres plazas ofertadas en el Servicio de Cardiología. No solo esto, sino que eran los puestos número 16, 40 y 50, lo que situaba a Salamanca en el foco nacional como referente hospitalario en esta especialidad.

Entre las personas que han elegido el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para seguir formándose en el ámbito de la Medicina, se encuentran dos hermanas, Andrea y Silvia Domínguez Fidalgo, ambas de la Universidad de Salamanca (números 16 y 40 respectivamente), y Diego Carrillo Pilo (número 50), el mejor MIR de toda Extremadura.

Andrea y Silvia Domínguez Fidalgo, de Zamora, las mejores de Salamanca y primeros puestos a nivel nacional

Andrea y Silvia Domínguez se han convertido en dos de las mejores notas de toda España al ocupar los puestos número 16 y 40 en los exámenes MIR. Mellizas y de un pequeño pueblo de Zamora, Santovenia del Esla, con 219 habitantes censados en 2025 y del que se sienten muy orgullosas, estudiaron en la Universidad de Salamanca Medicina acabando finalmente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, cerca de su casa.

Ambas hermanas tenían claro desde Bachillerato que estudiarían Medicina, siendo en todo momento la primera opción la capital del Tormes. En el caso de Silvia, recuerda los años de carrera como “duros”, pero con un gratificante fin de la misma donde “acaba mereciendo la pena”.

Además, las dos tuvieron la suerte de hacerlo cerca de casa con el apoyo tanto de la familia como el de los amigos, un hecho “fundamental”. Las dos mellizas, además, han indicado que el apoyo de la una y la otra ha sido clave durante los meses de preparación del MIR, recordando esta etapa de una manera muy positiva.

Hermanas Domínguez Fidalgo en su graduación en la Universidad de Salamanca

Hay un punto muy curioso en el que las dos hermanas difieren completamente, en el momento de los agobios y cuándo han sido. En el caso de Silvia se produjo en el último mes antes de los exámenes MIR, donde “llega un punto donde piensas que no has hecho lo suficiente”. Como consejo para futuros Médicos Internos Residentes, no ha dudado en exponer que “al que se vaya a preparar el MIR, cada uno tiene que adaptar su forma de estudio a como es como persona. El puesto que tenemos es porque no me he fijado en lo que hacen los compañeros”.

En el caso de Andrea todo cambia, siendo la peor etapa los comienzos, donde sintió el agobio de "cómo preparar todo", pero con el alivio final de conseguirlo: “La peor etapa fue el primer mes, mucho agobio porque no tenía mucha idea y pasaba de estudiar cada palabra a no abarcar nada en el MIR. Cambié radicalmente en ese momento siendo los momentos en los que más a gusto estuve en octubre y noviembre”.

La gran suerte que tuvieron ambas hermanas fue estudiar en un pueblo bajo el manto cálido de la familia, haciendo que los momentos de desconexión fueran diferentes a los de las grandes ciudades, paseando en el instante que hacía falta, montando en bicicletas en otros o, simplemente, respirando el aire de la naturaleza.

De los 36 servicios que se han ofrecido en el hospital de Salamanca, tanto en Atención Especializada como Pediatría, eligieron Cardiología a raíz de un congreso donde comenzaron a interesarse por esta especialidad hasta, finalmente, elegirla tras realizar el MIR. Para las hermanas es “la especialidad más bonita y quizá más variada porque tienes diferentes secciones”, sin tenerlo claro hasta pasado tercero de carrera: “Uno no sabe lo que le puede llegar a gustar hasta que está dentro”.

El futuro siempre es incierto y nunca se llega a saber con ciencia cierta qué es lo que puede ocurrir. En el caso de las Domínguez Fidalgo, tambien tienen claro que si surgieran nuevos contratos en Salamanca, sí que se quedarían en la ciudad. Para concluir, han expuesto un hecho clave en la elección, que “el nivel del servicio es uno de los mejores de España”.

Diego Carrillo Pino, el MIR número uno de Extremadura y el 50 de 9.276 de toda España

De 1.095 personas que se presentaron en los exámenes MIR realizados en la comunidad vecina de Extremadura, el mejor de ellos se ha decidido por el Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, situando así el propio centro sanitario y la ciudad como uno de los mejores destinos de toda España.

Diego Carrillo Pilo, de 24 años y de Puebla de la Calzada y ex alumno de la Universidad de Extremadura, ha indicado a SALAMANCA24HORAS que “ha sido una decisión muy complicada” ya que hasta el día antes no lo tenía del todo claro. Los requisitos para alejarse de su hogar han sido muy claros, estar lo más cerca posible del lugar donde se ha criado, pero siempre realizando una buena formación, lo que le ha llevado hasta la capital del Tormes.

Entre las opciones que ha barajado el joven no solo estaba Salamanca, sino que también se encontraban Sevilla o Badajoz, descartando por completo Madrid al ser una de las ciudad más caras de toda España. Así pues, teniendo en cuenta la facilidad de manejo existente en el municipio charro, Diego se ha decidido por esta ciudad: “El hospital es una pasada, contando con todo y con gente muy agradable. La ciudad me encanta y es preciosa”.

Diego Carrillo Pino en la Facultad de Medicina en la que se graduó

Como es de esperar, el camino nunca es sencillo hasta llegar a este punto, dejando el listón muy alto en cuanto a las expectativas a las que puede llegar una persona: “La presión siempre existe, pero siempre hay que querer mejorar como persona y como médico. He sabido llevar la presión y eso es un punto a favor que también hace que tenga mejores metas”.

La preparación de los exámenes es otro de los puntos más importantes a la hora de estudiar el examen MIR, donde la cabeza siempre juega un papel muy importante: “Es verdad que soy una persona bastante tranquila. Estuve varios meses en Oviedo preparándome el examen y lo más duro es no poder ver a tu familia en mucho tiempo. Tuve la suerte de tener muy buenos compañeros de piso que al final te ayudan mucho en el día a día”. Al final, la importancia “está en rodearte de la gente adecuada”, como bien indica Diego.

De entre todos los servicios que se ofertaban en Salamanca eligió Cardiología, y todo porque “siempre que tocábamos temas relacionados con la cardiología, me interesaba bastante. Al final, le fui cogiendo el gustillo a medida que estudiaba cardio. Es una especialidad muy amplia y muy lógica”.

Ante un posible futuro en Salamanca, el propio Diego también ha explicado que todo dependerá de los próximos años, pero que “no me importaría quedarme en Salamanca, me parece muy buena ciudad y estando cerca de casa, sería un buen punto para seguir después de la residencia”.