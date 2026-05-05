Cinco especialidades diferentes en el segundo día de adjudicación de los MIR en Salamanca

El segundo día de adjudicación de las plazas MIR ha tenido menos movimientos en Salamanca que el día anterior. Si el lunes, 4 de mayo, eran 13 las plazas que se habían escogido completando algunos servicios como Cardiología y Dermatología, en esta ocasión no se ha conseguido el lleno en ninguna especialidad.

A las 11:11 horas de la mañana se conocía que el MIR número 926 elegía Hematología y Hemoterapia, ocupando así tres de las cinco plazas disponibles, sumando las del primer día.

A las 16:00 horas, el MIR número 1.069 elegía Oncología Médica, ocupando una de las tres plazas disponibles y, siendo de nuevo Salamanca, otra de las opciones más elegidas por los jóvenes para continuar su formación.

Poco después, a las 16:14 horas se conocía una nueva especialidad donde se ocuparía un puesto, Radiodiagnóstico, donde el MIR número 1.108 escogía este servicio en la capital del Tormes, siendo el primero de las cuatro plazas vacantes.

El penúltimo se haría esperar más de media hora, siendo Oftalmología la especialidad elegida por el MIR número 1.232. Por último, Cirugía Ortopédica y Traumatología era escogida por otro MIR, siendo este el número 1.314.

De este modo, ya se han adjudicado un total de 18 plazas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, tanto en el Área Especializada como Pediatría. De momento, quedan 84 plazas disponibles y más de 7.876 personas que aún no saben su futuro, a la espera de conocerlo los próximos días.