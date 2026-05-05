Salamanca se convierte en la opción más elegida por los MIR en toda la región el primer día

Salamanca ha vuelto a ser noticia durante el primer día en el que se tiene conocimiento de las adjudicaciones MIR. Si hace tan solo dos años Hematología era el servicio hospitalario que se situaba como primera elección MIR entre todos los centros de Castilla y León, en esta ocasión Cardiología agotó todas sus plazas en poco tiempo, más en concreto, en trece minutos entre los primeros puestos MIR.

Si a las 9:51 horas se tenía conocimiento de que el MIR número 16 de toda España elegía Cardiología como su especialidad, a las 10:00 horas aparecía el número 50 y a las 10:04 horas el número 50, en poco más de diez minutos donde se llenaban esas plazas.

Para conocer el alcance de esta hazaña, en 2025, Cardiología era el número 21 de toda España en acabarse y el primero de todos en la región. Además, este servicio lleva de por sí el nombre de Salamanca, al situarse tres médicos salmantinos de Cardiología (en otros centros hospitalarios) entre los cien mejores de todo el conjunto nacional entre los que se encontraban Roberto Martín Reyes, Alberto Forteza Gil y José María de la Torre.

Más tarde se conocería la siguiente especialidad, y es que a las 10:39 horas, el MIR número 146 elegía Anestesiología y Reanimación. A las 10:54 horas, Hematología y Hemoterapia se llevaba el Médico Interno Residente número 188 de 9.275 totales. Poco después, a las 11:36 se adjudicaba otra plaza en este servicio correspondiente al MIR número 285.

A las 11:30 horas, el 271 elegía Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, donde poco después se agotaban otras dos plazas a las 15:51 y a las 16:04 horas con los MIR número 359 y 382.

A las 16:26 horas el MIR 427 elegía Cirugía Ortopédica y Traumatología, y una hora más tarde, a las 17:29 horas, el 570 se decantaba por Otorrinolaringología. El último se daría a conocer a las 17:35 horas, siendo el puesto 588 el que elegía Endocrinología y Nutrición.