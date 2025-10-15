Las protestas por Palestina toman las calles de Salamanca

El pasado 2 de octubre, los estudiantes de Salamanca marchaban por las calles de la capital del Tormes para alzar la voz por el pueblo Palestino. Desde por la mañana, y en la plaza de los Bandos, se concentraban cientos de personas al grito de "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" o "No es una guerra, es un genocidio", un hecho que se repetiria por la tarde en la Plaza de España, ondeando la bandera roja, verde y blanca por las rúas céntricas del municipio salmantino.

Este miércoles, 15 de octubre, se repetía la misma estampa, en la que otros tantos jóvenes de Salamanca y su provincia se concentraban en el centro para, no solo pedir la paz "real entre Israel y Palestina", sino para condenar "todos los hechos cometidos por el estado israelí".

Por otro lado, otro de los motivos de la manifestación estudiantil ha sido el "fin del comercio de las armas con Israel" además del "alto al fuego, fin de la ocupación, fin del Apartheid, reconstruir Gaza y que el tribunal de La Haya entre de inmediato".

Manifestación por Palestina en Gran Vía

Según han indicado a SALAMANCA24HORAS organizadores de la concentración: "Impulsamos las movilizaciones por la liberación de Palestina. No hay declaraciones oficiales y el intercambio de rehenes que a esta fecha no se ha producido". Por otro lado, también han hecho hincapié en que "estamos aquí por laiberacion de Palestina y que tenga un territorio oficial".

El recorrido ha sido similar al del pasado 2 de octubre, comenzando por la Plaza de los Bandos, recorriendo la calle Zamora y avenida de Mirat hasta llegar a Plaza España y, finalmente, a la Subdelegación del Gobierno de España.

La coordinadora joven socialista, ha explicado que "Protestamos por el falso acuerdo de paz donde los palestinos no han tenido voz y voto. Nos negamos a aceptar el discurso de occidente.El genocidio continua y estamos en otra fase del mismo. Venimos a recordar que esto no ha terminado y que esto continúa".

A medida que se recorrían las calles de la capital del Tormes, las protestas se sucedían y los gritos de "Estado sionista, Estado terrorista", "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste". De este modo, y ante la iniciativa de los estudiantes de Salamanca, han prometido realizar todas las manifestaciones posibles para alzar la voz por el pueblo Palestino.

Quejas contra el PSOE y SUMAR por el acuerdo firmado por la paz en Egipto

La manifestación en Salamanca por el pueblo Palestino y por "la libertad del mismo", en declaraciones dadas por el sindicato estudiantil, también han tenido otro de los momentos claves en las críticas al Gobierno de España, donde han solicitado que "no haya más complicidad".

A las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la capital del Tormes, han alzado la voz tras recorrer las calles desde la plaza de los Bandos, calle Zamora, avenida de Mirat, Plaza España y Gran Vía. Por otro lado, los gritos no han cesado donde, además, se podía leer entre los diferentes carteles "Palestina Libre", "Pararlo todo por Palestina" o "Abajo el Estado de Israel".

Los estudiantes de Salamanca recorren Salamanca alzando la voz por Palestina

Según han explicado en un manifiesto, desde el sindicato estudiantil, las protestas que se han enfocado a PSOE y SUMAR se deben a que "nuestro presidente dándole la mano a Trump, y con este supuesto plan de paz, seguirán matando". Además, han añadido que "no vamos a parar hasta que no se pare esto y hasta que Palestina tenga su propio Gobierno y su propia comida".

Por último, han prometido seguir en la lucha el tiempo que haga falta en pro de conseguir "la libertad de Palestina". No se han olvidado, además, del mensaje que más ha recorrido España en las últimas semanas: "No es una guerra, es un genocidio".

Horas antes, se cortaban las calles del centro de Salamanca ante otras protestas que tenían lugar en Gran Vía.