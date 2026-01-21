Toda la provincia de Salamanca, excepto el sur, en aviso amarillo por rachas de viento este miércoles

Aviso amarillo por rachas de viento en la provincia de Salamanca

Toda la provincia de Salamanca, excepto el sur, se encuentra en aviso amarillo por rachas de viento durante gran parte de la jornada de este miércoles 21 de enero.

El nivel de aviso es "peligro bajo" con una probabilidad de entre el 40-70% y que dará comienzo a las 10:00 horas, con finalización a las 17:59 horas.

Las rachas máximas alcanzarán los 70 km/h con vientos del oeste y suroeste.

En el caso de la capital salmantina, este aviso amarillo ha hecho cerrar los parques y las zonas arboladas de la ciudad, así como los espacios de juego infantil.

Aviso amarillo por rachas de viento en la provincia de Salamanca | Aemet

El aviso amarillo por rachas de viento también se extiende a otras partes de Castilla y León como Zamora, León, Palencia, Burgos, Ávila y Segovia.

Este miércoles llega también un tiempo inestable que se dejará notar en la capital del Tormes: según la Aemet a partir de las 12:00 horas hay una probabilidad del 100% de lluvia acompañada de tormentas eléctricas. Una situación que se repetirá el viernes, mientras que el sábado la previsión es de nieve a una cota de 600 metros. Las temperaturas máximas estos días rondan entre los 7 y 10 grados y las mínimas no bajarán de los 2 en toda la semana, excepto el sábado cuya mínima es de 0 grados.