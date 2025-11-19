El PSOE deja 'colgada' la enmienda prometida a la Ley de Publicidad Institucional que ya está produciendo despidos

El PSOE ha dejado en stand by la enmienda que prometieron el mismo día que junto con Vox y Podemos aprobó la en las Cortes la Ley de Publicidad Institucional que limita la publicidad pública en los medios de la Comunidad a un 33 por ciento y que ya se ha cobrado los primeros cuatro despidos de periodistas. El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este miércoles en Salamanca que desconocía que se estuvieran provocando despidos y que “a través del desarrollo de la ley en su reglamento podremos concretar y matizar la interpretación que se está dando por parte de la Junta de Castilla y León a esa limitación del 30% de financiación de publicidad institucional a cargo de las administraciones para que se limite, como digo, a la propia Junta”. Un cambio que podría dilatarse o no llegarse a producir al entrar en periodo preelectoral, cabe recordar que las elecciones tendrán lugar en marzo.

De la Rosa afirma que “si es verdad que está provocando, a través de esa mala interpretación, una excesiva limitación para que ninguna institución o muy pocas puedan financiar a muchos medios de comunicación en cada una de las provincias, pues se va a revisar”. En cuanto a la enmienda prometida ha asegurado que “se está estudiando por parte del grupo” y que espera que se pueda presentar, aunque “otra cosa es que se pueda tramitar en lo que queda de legislatura”.