El PSOE de Salamanca exige "responsabilidades políticas" al PP al confirmarse la pena contra el exasesor del Peace City World

Durante el mediodía de este miércoles 20 de mayo se ha dado a conocer que el TSJCyL ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial que ya condenó a José María Fuentes, exasesor del Peace City World, a dos años de cárcel.

Horas más tarde, el PSOE de Salamanca envía un comunicado en el que solicita "responsabilidades políticas" al Partido Popular.

“El PP ha intentado correr un tupido velo desde el primer momento. No respondieron en la comisión de investigación y siguen sin dar explicaciones claras a la ciudadanía. Salamanca perdió tiempo, recursos y oportunidades durante toda una legislatura, mientras el equipo de gobierno apostaba todo a un proyecto que terminó convertido en un fracaso", señala la portavoz socialista María Sánchez.

En dicho escrito, los socialistas apuntan a que "este caso pone en cuestión la gestión política del proyecto, especialmente por los evidentes fallos en los mecanismos de control aplicados en la contratación y por la falta de transparencia en la gestión del dinero público destinado al evento". Y apuntan que "el balance que deja el proyecto Peace City World tras las resoluciones judiciales conocidas es de 135.000 euros en la contratación del asesor, decenas de miles de euros en gastos asociados al congreso y ninguna responsabilidad política asumida por el PP".

A mayores exponen que “si el Ayuntamiento no va a recuperar ni un euro por la vía judicial, deben ser los responsables políticos que impulsaron y avalaron esta contratación quienes den explicaciones y asuman la devolución política y económica de un dinero que nunca debió comprometerse en estas condiciones”.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista vuelve a exigir que "se garantice el acceso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento a la totalidad de la contabilidad de la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, así como de otros entes dependientes como el Patronato Municipal de la Vivienda, la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y el OAGER".