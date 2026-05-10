La quinta frecuencia en Salamanca o la mejora en las conexiones ferroviarias, algunas de las reivindicaciones de la concentración de este domingo

Los salmantinos y salmantinas han sido llamados por las principales instituciones públicas para realizar una concentración multitudinaria este domingo de cara a pedir mejoras en las conexiones ferroviarias, ante una situación que es “inaceptable e inasumible”.

En la Plaza de los Bandos y de cara a llenar el lugar, tal y como ocurrió hace dos años en la Plaza Mayor, la plataforma ha recalcado que “se trata de una movilización de toda la ciudad y la provincia donde el protagonismo lo tendrá la sociedad civil”.

Así pues, las principales reivindicación son: la recuperación del tren directo a Barcelona, la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid se instaure también los fines de semana, una quinta frecuencia, la mejora de las conexiones con Valladolid, la sustitución del intercambiador de Arroyo de la Golosa para que pueda ser utilizado por trenes CAF, el cerramiento de la línea hasta Medina del Campo, la recuperación del corredor ferroviario Ruta de la Plata, la conclusión de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera y que un ramal del tren rápido, desde Portugal, pase por Salamanca.

Serán múltiples las caras que se concentrarán este día, desde estudiantes a profesionales de todo tipo de sectores e industrias. Así pues, se espera que el llamamiento sea multitudinario para así ser escuchados por el Gobierno de España y que se planteen todas estas mejoras.