Una Salamanca abandonada por el tren busca una concentración masiva este domingo

Manifestación multitudinaria que tuvo lugar en Salamanca junto al cartel de la concetración de este 10 de mayo

Tras el éxito que se cosechó en 2024 donde 15.000 personas alzaron la voz por más conexiones ferroviarias, las principales instituciones salmantinas llaman a una concentración masiva este domingo, 10 de mayo

El tren sigue siendo una de las grandes reivindicaciones que tiene Salamanca. No es para menos, cuando desde hace años se lleva solicitando al Gobierno de España más frecuencias para viajar hasta la capital de España, o la reciente y conocida noticia de supresión del tren directo entre Salamanca y Barcelona, multiplicando las horas de llegada a la ciudad condal.

Concentración para exigir mejoras en las conexiones ferroviarias

Por este motivo, la Plataforma en Defensa del Tren ha hecho un llamamiento para que la participación sea masiva, alegando que la situación por la que pasa Salamanca es “inaceptable e inasumible”.

El 21 de enero de 2024 y como epicentro de esta concentración, 15.000 personas se reunían en el ágora para reivindicar más servicios ferroviarios, unas quejas que se han ido prolongando durante todos estos años sin una solución que haya agradado a nadie. Ese mismo día, asistieron a la cita desde el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, hasta el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o representantes de los comercios salmantinos, de las diferentes universidades de Salamanca o los propios vecinos charros.

Además, esta protesta no se realiza solo por el propio tren, que sí, sino para situar a Salamanca en el foco nacional y que no sea olvidada por las principales instituciones estatales, teniendo en cuenta a cada uno de sus comerciantes, trabajadores y todos los sectores que estrechan lazos por una sociedad unida.

Son muchos los motivos que han llevado a esta movilización, desde unir a Salamanca con Barcelona y otros puntos de España, así como conexiones directas y rápidas con Portugal o la recuperación de la Ruta de la Plata.

Primeramente, está la recuperación del tren directo entre Salamanca y Barcelona, eliminado recientemente por el Gobierno de España y cambiando completamente el itinerario. El mismo día que suprimió esta conexión, se abrían billetes a Zaragoza, lugar en el que se realizaría un trasbordo que multiplicaría el tiempo del propio viaje.

Los propios sindicatos avisaban en el mes de marzo de que “esto supone que nuevamente Salamanca sale perjudicada. Este tren salía de la estación a las 12:28 horas, con lo que los clientes de la provincia podrían llegar a Vialia para cogerlo, sin tener que dormir en la ciudad, haciendo más económico el viaje”.

La cuarta frecuencia se recuperó en 2024, aún así, un mes antes, el propio presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, declaró que “esta broma de Renfe que anunció que se recuperaban los horarios y el ministro habló de vuelta a la normalidad. La única normalidad es que se recupere, lo demás son mentiras y desfachateces. No podemos perder más tiempo”.

Ya en julio, momento en el que se recuperó, la vista futura era también la de tener una quinta frecuencia y que incluso la cuarta mencionada anteriormente, también funcionara los fines de semana.

En la actualidad, existen siete trenes directos y otros tres en los que habría que coger un enlace de cara a viajar de Salamanca a Valladolid. Ante esto, el propio Ayuntamiento de Salamanca y la Plataforma en Defensa del Tren en su conjunto han solicitado la mejora de las conexiones para facilitar a estudiantes, trabajadores y viajeros el traslado entre ambos lugares.

Concentración para exigir mejoras en las conexiones ferroviarias

Ya en 2024, el Partido Popular de Salamanca presentaba una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en el que se exigía al Gobierno de España que “acometiera diferentes actuaciones de modernización en la línea ferroviaria que une Salamanca y Medina del Campo”, de este modo, se exigía “la sustitución o adaptación del intercambiador de Arroyo de la Golosa por uno de ancho dual, de plataforma única, que permita el paso de los trenes Talgo y CAF, así como que no solo se recupere la cuarta frecuencia por sentido del tren rápido que conecta Salamanca y Madrid, sino que también se incremente hasta una quinta”. Además, también se ha insistido en el "cerramiento de la línea hasta Medina del Campo".

Hablar del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata es hacerlo sobre una de las infraestructuras más grandes que tendría España. Uniendo de norte a sur la nación, permitiría viajar desde Gijón a Sevilla, pasando por León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz o Sevilla, e incluyendo en el proyecto, posiblemente, a Huelva. Cuatro comunidades autónomas que crearían un conjunto único ferroviario.

Posible itinerario que seguiría el tren de la Ruta de la Plata

Estas vías eran de las más importantes por aquel entonces, sobre todo para el Oeste castellano y leonés y para Extremadura, que desde 1985 y el Gobierno de Felipe González se dejó fuera de servicio el tramo ubicado entre Astorga y Plasencia.

En la anterior manifestación de 2024, fue el gran tema a tratar, reuniendo a 15.000 personas bajo una idea común que reforzaría la competitividad turísticas y comercial de la capital del Tormes y del resto de la provincia.

Otra de las grandes reivindicaciones es concluir con la electrificación de la vía férrea hasta la frontera, haciendo referencia directa al desdoblamiento de la N-122 y mencionada electrificación de Fuentes de Oñoro a Portugal. El primero en pedirlo fue el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, seguido de García Carbayo, presidente del PP de Salamanca y alcalde de la capital charra.

El regidor salmantino comunicaba así un hecho claro, y es que “no pedimos más que el resto. Solo lo que nos corresponde. Solo lo que se merecen los salmantinos y los que nos visitan. Unas comunicaciones dignas. Es de justicia”. Del mismo modo, la electrificación favorecería, y mucho, al gran proyecto del consistorio, el esperado Puerto Seco.

El 29 de enero de 2025, hace más de un año, el alcalde de Salamanca visitaba las obras del Puerto Seco y la finalización de la primera fase de las mismas. Ese mismo día, dejó claro que se iba a luchar por otro punto clave, que el ramal de la línea que marcha a Portugal pase, como mínimo, por Salamanca.

De este modo, la Plataforma en Defensa del Tren, entre las que se incluyen las principales instituciones públicas, piden la asistencia masiva para ser escuchado y vistos por el Gobierno de España, para que se tengan en cuenta estas reivindicaciones y, por supuesto, por mejorar la vida de los miles de salmantinos con más y mejores conexiones ferroviarias.

Cortes de tráfico

Cabe recordar que Salamanca tendrá diferentes cortes de tráfico desde las 10:00 horas, permaneciendo cerradas durante la duración de toda la concentración. Entre ellos se encuentran:

Corte de tráfico en la calle Santa Teresa y prohibición de estacionamiento: se cortará al paso de vehículos la calle Santa Teresa, que permanecerá cerrada hasta el fin de la concentración. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento en la calle Santa Teresa y plaza de los Bandos desde las 8:00 horas.

Acceso a las calles Rector Tovar y Rector Lucena: el acceso de residentes a las calles Rector Tovar y Rector Lucena se realizará a través de la calle Gran Vía, calle Correhuela, calle el Aire, plaza Santa Eulalia, calle Deán Polo Benito, calle Vázquez Coronado, calle Rector Tovar y calle Rector Lucena. La salida se realizará por la calle Rector Lucena, calle Rector Tovar, calle Vázquez Coronado, calle Padilleros, plaza del Campillo y avenida de Mirat.

Acceso a la calle Especias: el acceso a residentes a la calle Especias se realizará por la Gran Vía, calle Correhuela, calle el Aire, plaza Santa Eulalia, calle Deán Polo Benito, calle Toro, plaza Liceo, calle Especias. La salida se realizará por la calle Especias, plaza del Liceo, calle Toro, calle Vázquez Coronado, calle Padilleros, plaza del Campillo y avenida Mirat.

Acceso al parking Lemans: el acceso al parking Lemans se realizará por la calle Condes de Crespo Rascón, calle Cuesta del Carmen, calle Íscar Peyra, calle Peña Primera. La salida del mismo no se verá modificada.