Renfe suprime el tren Salamanca-Barcelona y abre billetes solo hasta Zaragoza

Los viajeros entre Salamanca y Barcelona deberán adaptarse a cambios en el Alvia a partir del martes 7 de abril ya que según informó Salamanca24horas.com el tren circulará en composición sencilla hasta Zaragoza, desde donde se podrá enlazar con la capital catalana.

Para los viajeros, la compañía ferroviaria ha puesto a disposición un tren que sale de Salamanca a las 7:20 horas con destino a Zaragoza, con llegada prevista a las 13:46 horas. El viaje de regreso desde Zaragoza Delicias está programado a las 15:50 horas, finalizando en Salamanca a las 22:06 horas. En ambos casos, será necesario realizar trasbordo hacia o desde Barcelona.

Los billetes para estos nuevos servicios ya están disponibles desde este martes 31 de marzo. El recorrido incluye paradas en varias localidades, entre ellas Cantalapiedra, Medina del Campo, Valladolid Campo Grande, Burgos Rosa Manzano, Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz, Pamplona/Iruña y Zaragoza Delicias.

Recorrido tren

Del mismo modo, UGT denuncia igualmente que los viajeros del Media Distancia a Valladolid no puedan adquirir los billetes: "Son personas trabajadoras que se desplazan a diario para volver a Salamanca en el día. Solo tienen el de las 14:08 horas, el de las 18:53 horas y el nuevo tren a las 20:49 horas".

También el alcalde de Salamanca, García Carbayo ha querido pronunciarse esta misma mañana sobre la situación que afecta a la ciudad y ha indicado que se están reuniendo con las diferentes plataformas de cara a realizar nuevas movilizaciones futuras: “Si todo sigue como hasta el momento, vamos a concentrarnos”.