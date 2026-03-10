Reacondicionamiento del Parque del Botánico con nuevas rutas, iluminación y vegetación autóctona

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado el proyecto de reacondicionamiento del Parque Arqueológico del Botánico con un presupuesto de 164.815 euros y un plazo de ejecución de tres meses, con el objetivo de mejorar la experiencia turística y poner en valor uno de los espacios más significativos de la ciudad desde el punto de vista histórico y arqueológico. La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Salamanca, que busca conectar el turismo con la economía local y fomentar su desarrollo de manera transversal.

El proyecto incluye la reparación y mantenimiento de vegetación y caminos, la sustitución de bordillos de madera por borduras de acero, la creación de un nuevo camino que conecte con la zona expositiva, la restitución de barandillas de cable trenzado y la plantación de especies autóctonas de árboles y arbustos. Además, se mejorará la iluminación del parque mediante la sustitución de proyectores, la instalación de nuevos puntos de luz y el incremento de la iluminación general en la zona verde.

El reacondicionamiento permitirá transformar el parque, que abarca desde el siglo IV a.C. hasta la actualidad y ha sido escenario de la vida de personajes históricos como Fray Luis de León, Tomás de Villanueva o San Juan de Sahagún, en un recurso turístico más accesible y atractivo para el público. Además, la intervención refuerza la oferta turística de Salamanca al vincular este espacio con otros recursos emblemáticos de la ciudad, como la Universidad, la Catedral, la Clerecía, la Casa de las Conchas o el yacimiento del Cerro de San Vicente.

El proyecto también persigue atraer nuevos visitantes y reducir la estacionalidad turística, aumentando el tiempo de estancia y la fidelización de los turistas, al tiempo que promueve un modelo de turismo sostenible.