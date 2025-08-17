Reactivada la circulación de trenes de Salamanca a Madrid tras el incendio de Ávila

Durante el sábado, 16 de agosto, la circulación de trenes entre Ávila y Madrid se suspendía tras el incendio de El Herradón, lo que afectó notablemente a los vecinos de Salamanca que no podían viajar a través de este medio entre la capital del Tormes y la de España.

Según ha confirmado ADIF desde sus redes sociales, se ha vuelto a autorizar la línea férrea que une ambas localidades, y aquellos usuarios que tenían su billete para el día de hoy no verán afectado su itinerario. Cabe destacar que RENFE facilitó recursos, como el autobús de Ávila a Madrid a modo de lanzadera, o la devolución del importe económico de los billetes.

Tras dos días sin descanso en el que los operarios han comprobado que no hubiera daños a las vías del tren, han dado el ‘ok’ y se podrá viajar, de momento y sin problemas, de Salamanca a Madrid.