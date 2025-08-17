Reactivada la circulación de trenes de Salamanca a Madrid tras el incendio de Ávila

El 1-1-2 ha confirmado la situación tras controlar las llamas de la zona y comprobar que no ha habido daños materiales a las vías

La huelga en Renfe apenas afectará a los trenes de Salamanca
La huelga en Renfe apenas afectará a los trenes de Salamanca

Durante el sábado, 16 de agosto, la circulación de trenes entre Ávila y Madrid se suspendía tras el incendio de El Herradón, lo que afectó notablemente a los vecinos de Salamanca que no podían viajar a través de este medio entre la capital del Tormes y la de España.

Según ha confirmado ADIF desde sus redes sociales, se ha vuelto a autorizar la línea férrea que une ambas localidades, y aquellos usuarios que tenían su billete para el día de hoy no verán afectado su itinerario. Cabe destacar que RENFE facilitó recursos, como el autobús de Ávila a Madrid a modo de lanzadera, o la devolución del importe económico de los billetes.

Tras dos días sin descanso en el que los operarios han comprobado que no hubiera daños a las vías del tren, han dado el ‘ok’ y se podrá viajar, de momento y sin problemas, de Salamanca a Madrid.

Noticias y galerías relacionadas
Interrumpida la circulación de trenes entre Salamanca y Madrid por un incendio en la provincia de Ávila

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats