Reclaman más oferta de empleo público en prisiones: “Hay un ratio recluso/personal del 40 por ciento superior a las recomendaciones europeas”

CCOO ha reclamado que la oferta de empleo público extraordinaria en prisiones aumente considerablemente ante la existencia de “un una ratio reclusos/personal un 40% superior a las recomendaciones europeas”, según ha recogido Europapress.

En el comunicado facilitado por el sindicato, Comisiones Obreras ha expuesto que si se aliviara esta necesidad permitiría abordar esta problemática y mejorar el sistema penitenciario español. De momento, el ratio de reclusos/personal es e 1,5 según las recomendaciones europeas, siendo en España, ahora mismo, del 2,1 por ciento.

Por otro lado, también han expuesto que "la población reclusa está en un proceso de crecimiento sostenible. Desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2025 ha crecido un 11,71 por ciento 7,53 por ciento en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, mientras que el personal ha aumentado en el mismo periodo en un 2% efectivo".

Cabe recordar que en el caso de la cárcel de Topas existen diferentes medidas que han pedido que se realicen lo más rápido posible para paliar este tipo de problemas y así poder controlar cualquier tipo de situación, como las agresiones ocurridas en 2025 que ascendieron hasta 11.

Entre las medidas se encuentran las 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado excluyendo a los trabajadores de prisiones, la sobrepoblación proveniente de toda España y muy poca de Salamanca y Zamora, ser declarados agentes de autoridad para endurecer condenas o escasez de plantilla.