Seis puntos para entender el malestar de los funcionarios de la prisión de Topas durante años

Hace tan solo unas semanas, los sindicatos denunciaban las agresiones que se producían en el Centro Penitenciario de Topas, muchas de ellas evitables si se lograban una serie de objetivos que han demandado desde hace años y que todavía no han logrado ver la luz.

Paco Herrero, responsable en este ámbito de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha indicado a SALAMANCA24HORAS cuáles son esos asuntos pendientes por parte de las instituciones públicas, una serie de peticiones que mejorarían el día a día en la prisión para cada uno de los trabajadores.

Desde las 35 horas semanales a la escasez de plantilla, ser declarados agentes de la autoridad, las agresiones o la falta de médicos, todo en su conjunto sigue produciendo dificultades a la hora de trabajar sin facilitar la seguridad laboral, primer objetivo que se tendría que cumplir.

35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado excluyendo a los trabajadores de prisiones

A pesar de que en noviembre ya se trataron algunos de los puntos como la subida salarial, el sindicato ha protestado también por las 35 horas semanales que se han aplicado a los funcionarios de la Administración General del Estado excluyendo a los trabajadores de las cárceles: “Queremos que se trate y se apruebe lo antes posible”, indicaba el representante sindical, ante una medida que ha dejado boquiabiertos a una gran cantidad de profesionales.

Cabe destacar que la medida afectará positivamente a 250.000 funcionarios, excluyendo a los funcionarios de prisiones, policías o incluso militares. La medida para el resto entrará en vigor en el mes de marzo de 2026 ante un avance histórico para los trabajadores públicos.

Esto supondría una reestructuración de las jornadas laborales que se van a llevar a cabo a través del Ministerio de Función Pública que durante los próximos días y semanas publicarán de manera oficial tras mantener las reuniones pertinentes.

Sobrepoblación proveniente de toda España y muy poca de Salamanca y Zamora

Paco Herrero ha explicado algunos de los puntos claves para entender este asunto y es que “judicialmente Salamanca y Zamora no generan tanto como para llenar esta cárcel, por lo que ante la carencia de espacio en otros lugares, hace que vengan presos de Madrid, Andalucía, Valencia o incluso Extremadura”.

La ‘población extranjera’ (refiriéndose a otras provincias) que viene de otras regiones de España hace que haya cada vez más internos para tan poco personal. En este aspecto, el propio representante ha indicado que “esto hace que tengamos una situación de conflicto constante, donde puede explotar la situación en cualquier momento. Nos envían gente con primeros grados encubiertos que echan a otros lugares y los traen aquí porque es un centro de población nativa pequeño”.

Como es de esperar, esto hace que la conflictividad vaya en aumento a medida que pasan los años

Ser declarados agentes de autoridad para endurecer condenas

La demanda de cambiar el rol que tienen en las cárceles de España todos los funcionarios de prisiones es otro de los objetivos que se persigue desde CSIF: “La demanda de que nos cambien la condición profesional a agentes de la autoridad es constante y eterna porque eso cambiaría mucho las reglas del juego. Tenemos una autoridad mínima, Si nos consideran agentes de la autoridad con el respeto que te mereces, si queda violado ese respeto, el castigo para la persona que comete esa violación es mayor”.

Esto haría que las indemnizaciones fueran mayores, lo que podría frenar en cierto modo las agresiones que se cometen. Por otro lado, el representante sindical ha indicado que el problema persiste por falta de acuerdos entre los partidos políticos: “Es un tema que viene relacionado como que si nos dan más autoridad a los funcionarios de prisiones, vamos a ser más torturadores. Hablamos de partidos minoritarios”.

Ante esto, también han explicado que es una “mentalidad quimérica” invitando a todo aquel que quiera, siempre desde un sentido no literal, a ver que en el trabajo que realizan les interesa a ellos primero que todo se mantenga en paz.

Los propios trabajadores tienen claro que su primera función es atajar cualquier tipo de pelea que pueda haber, ejerciendo pues como “la figura de agente de autoridad”. Como ha expuesto Herrero: “Nuestro trabajo pasa por apagar fuegos”.

Escasez de plantilla

La escasez de plantilla ha sido otro de los motivos que preocupa al funcionariado de prisiones. Y es que las jubilaciones y no reponer el personal que se marcha hace que sea muy complicado trabajar en la cárcel.

Por otro lado, también ha indicado que “aquí la gente se viene a jubilar, por lo que Topas es un destino final para muchos funcionarios. Las plazas de interior, las que no cuentan en las oficinas sino que mantienen la seguridad, no se cubren a medida que se pierden”.

Así pues, se pretende que se recuperen todos esos puertos perdidos en la cárcel, lo que haría que se pudiera tener un mayor control en cuanto a la seguridad de la prisión y que por ende hubiera menos agresiones.

Las agresiones, la gran lacra que deja decenas de heridos en España

Durante este 2026 no ha habido que lamentar, de momento, ningún herido en la cárcel de Topas, pero el pasado año ha habido un total de once al funcionariado de la prisión salmantina. En España, además, en mes y medio ya ha habido en torno a una decena, lo que sigue presentando un problema de base.

En este caso, sindicatos como Comisiones Obreras ya expusieron que “no se ha llevado a cabo una adaptación proporcional de la plantilla ni de los medios materiales. La sobreocupación de módulos, la elevada conflictividad y la presión diaria sobre el personal generan un clima de tensión permanente que incrementa de forma directa el riesgo de incidentes graves y agresiones a los trabajadores que a día de hoy siguen sin ser considerados agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones”. Solo hay que irse a julio del pasado año o a septiembre para entender la gravedad del asunto.

Si se sumara el ser agentes de autoridad y el aumento de las plantillas de manera igualitaria que los reclusos del centro, se evitarían muchas de esas agresiones al personal funcionario que deja bajas y graves consecuencias físicas y mentales.

Sumando los otros puntos, aumentando plantilla, declarándose como agentes de autoridad y sin sobrepoblación se podrían evitar muchas de las agresiones que se producen en Topas.

Los médicos, un problema vocacional que afecta a Topas

Hace unos meses desde Topas se explicaba uno de los problemas mayoritarios en cuanto a los médicos del lugar, donde únicamente trabajan dos (tres en total pero debido a una baja laboral una de las integrantes no puede ejercer la labor) por ser poco atractivo para los facultativos trabajar en la cárcel, tanto en la de Salamanca como en las del resto de España.

Herrero ha indicado que “el problema de la medicina base, no se quiere trabajar en atención primaria y por lo tanto tenemos una carencia muy fuerte de vocaciones de lo que son los centros de salud, medicina militar o determinados huecos para la administración… La gente joven no quiere ejercer esa parte de la medicina a pesar de que se convocan todos los años y no se cubren”.

Para cubrir una plantilla médica adecuada tendría que haber un total de cinco médicos. Ante esto, el propio Paco ha explicado que “la situación no pasa por mejores condiciones, si fueran extraordinariamente buenas si, pero no se si el Estado puede hacer una excepcionalidad. El problema no es solo de prisiones, sino de vocación. Esto ocurre también en otros lugares como Valladolid donde hay poca plantilla o León misma, en todas las de Castilla y León falta personal”.

Cabe destacar que ante esto ponen siempre una solución, ellos mismos, donde “por lo menos solucionamos los problemas más urgentes y necesarios porque eso también ayuda y los enfermeros estamos sosteniendo el resto de actividad sanitaria”. Además, también “hay una serie de médicos que voluntariamente pasan horas de su tiempo libre haciendo un sistema de guardia de telemedicina”.