Tres funcionarios de Topas, agredidos por un recluso herido en una pelea motivada por un juego de mesa

Tres funcionarios de Topas han sido agredidos por un recluso durante la tarde de este viernes, 5 de septiembre, según informa Paco Herrero, responsable de Instituciones Penitenciarias de Castilla y León por CSIF, a Salamanca24horas.

Todo empezó con una pelea entre dos internos motivada por una discusión mientras jugaban al parchís. Uno propinó un puñetazo a otro, que fue apartado del módulo para recibir asistencia sanitaria. Ante la falta de un médico, fue conducido a la enfermería del Centro Penitenciario de Topas.

El Jefe de Servicio y dos funcionarios de prisiones fueron a visitar al herido, que se puso muy violento hasta el punto de agredirles. Los tres recibieron puñetazos y patadas, incluso cuando estaban tendidos en el suelo a causa de los golpes, y presentan varios hematomas y dolor en las costillas.

Los tres funcionarios están incapacitados para trabajar, mientras que el agresor ha sido atendido este sábado por un médico e ingresado en aislamiento. También se le ha reubicado en el régimen penitenciario de primer grado por su falta de obediencia y comportamiento agresivo.

No es la primera ver que el recluso protagonizá una agresión así. Ya había estado implicado en otras peleas en los centros penitenciarios en los que estaba internado anteriormente, señala Paco Herrero, que reconoce que cada vez reciben a más presos con comportamientos violentos.

Esta es la segunda agresión que se produce esta semana en el Centro Penitenciario de Topas. Este miércoles, un interno que no quería compartir celda le propinó varias patadas por todo el cuerpo a una funcionaria.