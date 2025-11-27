Recomendado el uso de mascarillas a profesionales y personas vulnerables en los hospitales y centros de salud de Salamanca

La Dirección General de Salud Pública ha hecho públicas las recomendaciones de cara a prevenir las infecciones respiratorias agudas, especialmente en los próximos meses donde la incidencia llegará a sus picos y donde las autoridades sanitarias han insistido en el uso de las mascarillas, además de la vacunación a profesionales y personas vulnerables.

Entre las personas que podrían llegar a tener complicaciones se encuentran mayores, embarazadas, niños pequeños o pacientes crónicos e inmunodeprimidos, que deberán extremar las precauciones y evitar aglomeraciones priorizando las actividades al aire libre.

Por otro lado, también se ha insistido en las recomendaciones para evitar que propaguemos cualquier tipo de virus, cubriéndonos la boca y nariz cuando estornudemos o tosamos, además de lavarnos las manos con frecuencia y ventilando los espacios cerrados.

Por otro lado, los centros residenciales de la provincia de Salamanca y del resto de la región tendrán que reforzar las medidas de seguridad. Asimismo, la Gerencia Regional de Salud ha recomendado el uso de mascarillas en profesionales de áreas como UCIs, urgencias o unidades onco-hematológicas.

Cabe recordar que este viernes arranca la campaña de vacunación masiva sin cita previa en los centros de la provincia de Salamanca con horarios de tarde este viernes, 28 de noviembre, y de mañana y tarde los sábados y domingos.