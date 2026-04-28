Retiran el artículo de Barbacid sobre la terapia contra el cáncer de páncreas por conflicto de intereses de su empresa salmantina

Medios de comunicación de todo el mundo abrieron sus principales páginas con la investigación del científico español, Mariano Barbacid, sobre una terapia experimental que lograba eliminar el cáncer de páncreas en ratones.

A pesar de que este estudio experimental fue publicado el 2 de diciembre de 2025 en la revista PNAS, una de las más prestigiosas y citadas del mundo, no fue hasta principios de 2026, más de un mes después, cuando se popularizó el estudio sobre esta terapia combinada “dirigida a lograr una regresión eficaz del cáncer de páncreas”.

La incidencia de la noticia fue tal, que llegó a publicarse en cabeceras importantes de todo el mundo, destacando la labor de Mariano Barbacid e impulsando una iniciativa para recabar fondos para el estudio.

A raíz de esa incidencia mediática Salamanca24horas.com publicó que la empresa creada para tal fin tenía su sede fiscal en la calle de la Raqueta de Salamanca, llevando por nombre Vega Oncotargets.

Precisamente, la existencia de esta empresa y su vínculo directo para sacar beneficio financiero sobre los posibles resultados efectivos de la investigación ha hecho que la publicación del estudio haya sido retirada por la PNAS “debido a un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío. El autor colaborador, miembro de la NAS, Mariano Barbacid, y dos coautoras, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets”.

En ese sentido, desde la editorial han reiterado que la política de la revista establece claramente que "los miembros de la Academia que tengan un interés contrapuesto, financiero o de otro tipo, que pudiera considerarse que influye significativamente en su objetividad o que crea una ventaja competitiva injusta para cualquier persona u organización vinculada a la investigación, deben enviar su trabajo como una presentación directa".

Esa afirmación deja claro que la retirada no tiene que ver con el contenido del artículo, sino con el conflicto de intereses. Es decir, que la retirada del artículo se debe a que los investigadores no presentaron otro documento donde se acreditara la existencia de una empresa con la que quieren obtener rédito financiero futuro.

Para que la investigación pueda volverse a publicar, los científicos responsables de la redacción del estudio deberán complementar el documento donde se exponga el intereses financiero de Barbacid, Liaki y Guerra con la empresa salmantina Vega Oncotargets.