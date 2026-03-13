En riesgo miles de citas médicas en Salamanca por la huelga médica del 16 al 20 de marzo

La huelga de médicos destinada al personal A1 marcó una serie de servicios mínimos que desde los sindicatos de los facultativos consideran excesivo, sin permitir ejercer unos correctos días de huelga y sin tener la incidencia del todo deseada, un hecho que ya se ha llevado a juicio en otras comunidades autónomas.

A pesar de haber instaurado estos servicios mínimos, al no conocerse qué médicos harán huelga se intentará reprogramar para después de los parones que se realicen, una incidencia que se notará en cientos de consultas médicas como ya ocurrió el pasado mes de febrero con miles de citas suspendidas. Para entender la magnitud que alcanza, únicamente en la jornada celebrada el viernes, 20 de febrero, se suspendieron un total de 1.715, que sumando la de los anteriores días se cuentan por miles.

Según han indicado desde el propio hospital de Salamanca, en función del seguimiento que haya de la huelga, se intentará reprogramar para las siguientes semanas, lo que podría aumentar las listas de espera en algunas de las especialidades tanto en el Complejo Asistencial Universitario como en los centros de salud.

Eso sí, en cuanto a los temas urgentes y los pacientes con necesidades especiales han garantizado que se cubrirán a través de los servicios mínimos que ha puesto la Junta de Castilla y León para no poner en peligro la vida de ningún salmantino o salmantina.

De este modo, se espera que se anulen algunas de las cirugías manteniendo abiertos los quirófanos para cualquier urgencia esencial.