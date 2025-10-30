En riesgo miles de pruebas médicas en Salamanca por la huelga de técnicos superiores sanitarios

Los sindicatos representantes de los técnicos superiores sanitarios han convocado cuatro días de huelga en los que únicamente habrá servicios mínimos. Si se realizan miles de pruebas al día, el cálculo hace indicar que será un número bastante mayor al ser una movilización que tiene lugar de jueves a martes, con un fin de semana de por medio, un total de seis días completos en los que los TSS no estudiarán los casos que no sean urgentes.

Según ha indicado Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio, únicamente se están realizando analíticas a los pacientes que asisten de urgencia al hospital de Salamanca, además de los pacientes oncohematológicos, garantizando la salud de las personas.

De este modo, quieren demostrar que sin ellos se paraliza el Sistema de Salud Nacional a la espera de que la ministra de Sanidad “llegue a cumplir lo que nos prometió en junio en la reunión mantenida por el borrado del Estatuto Marco”.

Solamente en Salamanca, según han indicado desde el sindicato, se realizan más 2.000 analíticas que provienen de los centros de salud de la capital y de la provincia, que no podrán entrar en el laboratorio a no ser que sean de carácter urgente. Por otro lado, en el CAUSA, las analíticas que se podrán estudiar serán únicamente las de las hospitalizaciones de carácter urgente.

Del mismo modo, los TSS han protestado a las puertas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para reclasificar los grupos de los trabajadores y que formen parte del B, crear diplomas de acreditación avanzada, transformar la Formación Profesional en carrera universitaria y por la existencia de un coordinador de los diferentes técnicos sanitarios.