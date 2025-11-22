Robots cuidadores, IA y atención 24/7: la tecnología como aliada futura de las personas con Alzheimer según el CRE de Salamanca

El Alzheimer es una de las enfermedades más complicadas a tratar, tanto por la persona que lo sufre como para los familiares que lo acompañan en el día a día. Hace unos meses, hablábamos con Patricia Sánchez, fisioterapeuta de AFA Salamanca que nos explicaba la importante labor de su trabajo a la hora de mitigar los síntomas.

Si a esto le pudiéramos sumar la tecnología de forma positiva y con ética, hablaríamos de la relevancia que adquiriría en el caso de que la misma fuera accesible para todas las personas con Alzheimer, además de sus familiares. A todo esto, cabe destacar que los avances están siendo a pasos agigantados y ya se están probando prototipos que podrían comercializarse en un futuro.

De este modo, convertimos a la tecnología como una gran aliada para las personas con Alzheimer y familiares, tanto para los cuidados de las personas que lo padecen, como para la tranquilidad de los segundos y los próximos proyectos vitales.

A través de una jornadas celebradas el pasado viernes, 14 de noviembre, organizadas por el Centro de Referencia Estatal de Atención de Personas con de Alzheimer y la Fundación de Neurociencia, se ha tratado esta temática bajo el título de “Tecnología con propósito: soluciones digitales para el cuidado de la salud cerebral”.

La tecnología puede ser un aliado desde lo más básico hasta lo más complejo

Para ello, Enrique Pérez Sáez, responsable del área técnica del CRE Alzheimer de Salamanca, y Manuel Menéndez González, miembro del patronato de la Fundación de Neurociencia, además de neurólogo, han explicado qué avances está habiendo en estos momentos y qué retos futuros nos esperan. En estas jornadas, se ha dado a conocer, además, el impacto de las tecnologías digitales para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y Alzheimer.

Enrique destaca un punto clave y es que “la tecnología puede ser un aliado desde lo más básico, como saber la localización de un familiar, a lo más complejo como sistema domóticos de forma independiente para personas con dificultades”.

En ese aspecto, tiene claro que “tenemos que tener cuidado con cuestiones relacionadas con la tecnología y la relación con la protección de datos”. Con esto último, se torna esencial que se haga de forma ética y segura, tanto para el paciente como para cualquier tipo de información que se dé o se quiera aportar.

En lo primero de todo, destaca un aparato accesible para todo el mundo, el teléfono móvil que “todo el mundo llevamos encima y puede llegar a indicar cualquier tipo de problema según la forma en la que interactuamos con él”. El mismo objeto, puede llegar a mostrar datos de deterioros cognitivos en las personas que podrían tener cualquier tipo de demencia.

La tecnología no va a sustituir un diagnóstico médico, pero los ámbitos son múltiples y diversos

Ante esto, cómo no, las dudas siempre surgen ante la privacidad de cada uno y, sobre todo, si tiene que haber una persona de forma física que controle todos los tratamientos y diagnósticos. Como es lógico, Pérez ha explicado que “la tecnología no va a sustituir un diagnóstico médico, pero los ámbitos son múltiples y diversos”, por lo que la exploración tecnológica (y en investigación) se torna clave.

La tecnología tiene que servir para estar al servicio del ciudadano, como siempre se ha pretendido, pero en estos casos las personas más damnificadas o con mayor carga suelen ser los cuidadores y los familiares, por lo que buscar soluciones en este ámbito es de los puntos importantes, lo que mejoraría la calidad de vida de las personas enfermas.

El responsable del área técnica también ha hecho hincapié en que “concretamente uno de los objetivos de la tecnología es liberar la carga del cuidador, pero es que existe una carga económica,física y mental. La demencia va exigiendo a los cuidadores una implicación creciente y es una dedicación las 24 horas del día porque se necesita una atención continúa”.

Por otro lado, los tratamientos de los que hablábamos también se pueden realizar de manera telemática o a través de la teleasistencia, otro punto que se podrá ir mejorando con el paso del tiempo: “Cualquier tecnología, si se demuestra que es de coste efectiva, lo ideal es que se convierta en un estándar de cuidados y de atención de las personas. Hace muchos años que existen los sistemas de teleasistencia y han demostrado que es un sistema efectivo”.

En el futuro podremos tener un robot personal que ayude a tareas más físicas

Robots e Inteligencia Artificial para realizar los cuidados

Los autómatas en los domicilios que puedan ayudar a los cuidadores y las familias pueden llegar a ser de los mayores avances que se den en cuanto a tecnología y avance que facilite el día a día.

A pesar de que ya existen infinidad de los mismos, que sirven sobre todo para realizar tratamiento como el que ya visitó la tierras salmantina como PARO, la foca que salió en un capítulo de Los Simpsons que busca ayudar a los mayores de Salamanca, aún no pueden ayudar en las tareas diarias como levantar a las personas si se caen, por ejemplo.

El propio Enrique ha destacado que “en el futuro podremos tener un robot personal que ayude a tareas más físicas, incluso para personas encamadas. Eso sí, muchas veces no se trata de que haya que hacer tecnologías punteras o innovadoras, sino trabajar en las que ya ofrecen soluciones”.

Además, sentirse cerca de los familiares con personas con Alzheimer también es otro de los puntos que se está consiguiendo poco a poco con video consultas y videollamadas: “La tecnología ha mejorado mucho. El hecho de promover las tablets es positivo para realizarlas, sobre todo para los diagnósticos médicos o tratamientos porque así las personas con Alzheimer podrán estar ‘más en casa”.

Retos futuros de cara a fusionar cuidados médicos y tecnología

La propia tecnología en sí ya es un reto de futuro, para seguir mejorando la misma haciendo que sea más eficiente dentro de los límites de la ética y la moral. Eso sí, la cuestión clave es de la que estamos siendo testigos actuales, la Inteligencia Artificial, tan usada por tantos en los tiempos actuales, desconociendo en muchos casos los peligros que puede tener.

Si realizamos la suma de robótica e IA, la mezcla explosiva puede ser la kriptonita que dé con la solución a muchos casos de demencia, aunque sea a la hora de tratarlos y de mitigar la sintomatología.

Por una parte tenemos los retos tecnológicos, donde hay muchas soluciones, pero obviamente hay muchas cuestiones, respuestas y necesidades pendientes de cubrir y perfeccionar

Enrique ha destacado que “la tecnología es importante, pero la persona es el epicentro y la tecnología tiene que acompañar a estas personas. A veces la tecnología no llega a términos comerciales o a que se instaure, pero ya existen prototipos que no alcanzan la masa crítica de un producto para que se instaure, lo que hace que se quede por el camino”.

Manuel Menéndez González, miembro del patronato de la Fundación de Neurociencia, además de neurólogo, también ha explicado qué futuro nos depara en cuanto a la tecnología para cuidar la salud cerebral.

Ante esto, ha explicado que: “Por una parte tenemos los retos tecnológicos, donde hay muchas soluciones, pero obviamente hay muchas cuestiones, respuestas y necesidades pendientes de cubrir y perfeccionar”.

En cuanto a los productos que puedan ser meramente sanitarios, algunos tienen una regulación específica, pero otros todavía se encuentran en estado bastante retrasados, para ser declarados como tal y en los que aún queda mucho por hacer hasta que lleguen a “su estado de ebullición”.

El propio Menéndez también ha hecho hincapié en que “en el plano más leal hay muchas necesidades sin cubrir y que no las tienen que cubrir ninguna empresa. Tendrían que legalizarlas las instituciones tanto para usuarios como para desarrolladoras”.

En cuanto a la legislación, también ha destacado que “a nivel europeo es un entorno medio maduro en cuanto a lo tecnológico y legislativo, pero queda aún bastante para que esté a la orden del día donde se generalice su uso para que sea un uso sinérgico”.

Por último, también ha expuesto a SALAMANCA24HORAS la potencialidad de la tecnología en la salud cerebral, donde servirá, a parte de mejorar los tratamientos, para saber “si alguien tiene algún tipo de demencia o si está comenzado con las mismas".

Como es de esperar, la Inteligencia Artificial y la tecnología serán los dos puntos básicos y el epicentro de los avances que se vayan realizando en estos campos. Por ello, se podrá ir mejorando tanto los tratamientos como los cuidados de las personas con Alzheimer y así tener una mejor calidad de vida, además de facilitar una correcta conciliación familiar.