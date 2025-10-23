SACYL responde a las críticas sobre la atención en Salud Mental Infantil y Adolescente en Salamanca: aseguran dotación reforzada y nuevos programas educativos

Tras la denuncia realizada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca (PDSP) sobre la preocupante situación de la atención en Salud Mental para niños, niñas y adolescentes en la provincia, el Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) ha emitido un comunicado para aclarar la situación del Hospital de Día Infanto-Juvenil y las medidas adoptadas para mejorar la asistencia.

La PDSP había alertado sobre la falta de recursos y la incertidumbre en torno a la continuidad del Hospital de Día Infanto-Juvenil, cuya financiación europea había finalizado recientemente, así como la demora en los seguimientos psiquiátricos que sufren los jóvenes en situación de urgencia.

En respuesta, SACYL asegura que el Hospital de Día Infanto-Juvenil cuenta con una dotación de plantilla actual reforzada y plenamente integrada en el sistema sanitario regional. "Los recursos humanos están garantizados con profesionales formados y subespecializados en salud mental infanto-juvenil", señalan desde la administración.

Además, destacan la incorporación de dos profesores en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, con un programa educativo propio que busca acompañar a los pacientes en su entorno escolar. También han puesto en marcha un programa en red de enlace y colaboración entre institutos y centros escolares, que permite a educadores y orientadores alertar a los profesionales de psiquiatría para la detección precoz de casos sensibles, con una respuesta garantizada en menos de 24 horas.

Desde SACYL, insisten en que el objetivo del Centro de Asistencia en Urgencias y Salud Mental (CAUSA) y su servicio de Psiquiatría es mantener y fortalecer la asistencia en salud mental para todas las edades, asegurando que está garantizada y en proceso de mejora continua.

Mientras tanto, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública sigue reclamando una integración definitiva y una dotación adecuada para garantizar la continuidad y calidad de la atención, especialmente para los más jóvenes, y advierte que la salud mental no puede depender de subvenciones temporales ni decisiones administrativas inciertas.