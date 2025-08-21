Salamanca alcanza los 350 alojamientos turísticos y ninguna comunidad de vecinos se opone hasta el mes de agosto

Si de algo vive Salamanca es de su turismo, una afirmación que se podría llegar a discutir pero no rebatir. En los últimos años, el auge del mismo ha hecho que la capital del Tormes dependa en gran medida de ello, ya sea por sus preciosas calles, sus grandes monumentos o, cómo no, el plato fuerte de los visitantes, y nunca mejor dicho, su gastronomía.

Hace poco más de un mes, en julio de este 2025, Salamanca tenía un total de 244 pisos turísticos en los que se habían realizado hasta la fecha 168 registros con 142 titulares diferentes. Si además nos remontamos a tres meses antes, en abril, había un total de 532 pisos turísticos, de los cuales 237 no cumplían con la ordenanza municipal y otros 196 se encontraban en los respectivos trámites. Una involución en cuanto al número debido a las restricciones legislativas.

La llegada del verano y, por ende, el auge en cuanto al turismo, hizo que muchos propietarios tuvieran que realizar el papeleo necesario para que tuvieran esos apartamentos listos para alquilar en el periodo vacacional. Además de todo esto, se necesitaba un punto añadido, el más importante, que las comunidades de vecinos no se negaran a los mismos.

El propio Ayuntamiento de Salamanca, en pro de garantizar la legalidad de estos apartamentos turísticos y una correcta convivencia con los vecinos, creó un registro de los mismos que se ha ido actualizando a medida que se iban comprobando que seguían la ordenanza municipal, una vez solicitados.

Del mismo modo, a raíz de la Ley de Propiedad Horizontal que entró en vigor en el mes de abril, el consistorio de la capital del Tormes incluyó una ‘cláusula’ para evitar que hubiera problemas entre las diferentes comunidades y los propietarios de los apartamentos.

A la hora de hacer el registro previo y tener todos los papeles en regla, se añadió un texto esencial para garantizar lo anterior, en el que el Ayuntamiento de Salamanca dejaba claro que, en todo momento, el conjunto de los habitantes de un edificio tienen que dar el visto bueno a la creación de ese piso destinado al uso turístico.

Para evitar denuncias posteriores, el propietario deberá pedir ese permiso, por lo que a la hora de entregar los papeles, existe una ‘cláusula secreta’ que indica que "Se advierte que, para el ejercicio de la actividad, se tendrá que tener en cuenta lo establecido en el apartado 3 del artículo séptimo de la Ley 49/1960, de 21 de Julio sobre Propiedad Horizontal en su última redacción (obtención previa de la aprobación expresa de la comunidad de propietarios), así como con el resto de la normativa aplicable". De este modo, y con los pisos turísticos que la han solicitado de manera posterior a la Ley de Propiedad Horizontal, se les solicita que esa casilla esté tachada, lo que evita disgustos posteriores.

Desde el cuarto mes de 2025 y hasta ahora, y según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS, no ha habido que dar de baja, hasta el momento, ningún piso turístico. Además, en lo acordado con las comunidades de vecinos, esto se tendría que realizar a través de los propios juzgados, lo que podría demorarse en el tiempo. Eso sí, no se han recibido notificaciones de ningún tipo hasta la fecha.

Las principales calles de Salamanca siguen acaparando la gran cantidad de pisos turísticos donde en un mes han aumentado significativamente. En la Plaza Mayor, el 1 de julio, había cinco de estos, incrementado el número hasta los 9 en otros seis edificios diferentes.

Otras como Bordadores han aumentado significativamente, donde han pasado de tener uno solo hasta los 11, todos ellos en un mismo edificio. Asimismo, sigue llamando la atención que otras vías como la calle Zamora o toda la zona de Van Dyck siguen sin registrar ninguno, mientras que Prior, la Plaza del Mercado o San Pablo han aumentado el número hasta los 9, 7 y 6, respectivamente.

De este modo, se garantiza que todos los pisos turísticos lleguen a buen puerto, tanto a través de acuerdos con las comunidades de vecinos como con las propias leyes estatales y municipales. Además, y de este modo, se espera que las molestias que se vayan ocasionando sean menores para así evitar ruidos nocturnos, además de descansar adecuadamente.

Según se ha podido comprobar en el registro, también, es que una gran mayoría están en el casco histórico, centro o a pocos minutos, mientras que los situados en la alfoz, tendrían más problemas por la ordenanza municipal en la que se tienen que respetar cada una de las normas que el consistorio ha visto oportunas para la apertura de este tipo de viviendas.