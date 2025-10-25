Salamanca da la bienvenida a MEXSAL, la Asociación de Mexicanos en la ciudad

Salamanca ha sido escenario de la puesta de largo oficial de la Asociación de Mexicanos en Salamanca, MEXSAL, una iniciativa que busca representar y cohesionar a una comunidad cada vez más presente en la ciudad.

Al acto ha acudido el alcalde Carlos García Carbayo, quien destacó los lazos históricos y culturales que unen a España y México y deseó a la asociación “la mejor de las suertes” en esta nueva andadura.

“La Asociación nace para reforzar el tejido asociativo y hacer de nuestra ciudad un lugar más abierto y diverso”, señaló el regidor, subrayando que la comunidad mexicana en Salamanca es muy viva y creciente, siendo el tercer país en número de estudiantes internacionales en la universidad y una presencia cada vez más notable en el turismo local.

Además, García Carbayo recordó que la creación de MEXSAL llega en un momento especial, con la ciudad a las puertas de conmemorar el V Centenario de la Escuela de Salamanca, una efeméride que pondrá en valor el legado compartido y permitirá la participación activa de toda la comunidad.

La nueva asociación se propone ser un punto de encuentro y apoyo para los ciudadanos mexicanos en Salamanca, fortaleciendo los lazos con la ciudad y promoviendo la interculturalidad y la integración.