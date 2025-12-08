Salamanca despide a Silvestre Sánchez Sierra que será enterrado en su pueblo, Aldearrodrigo

Cientos de amigos, familiares y conocidos de la familia del empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra han querido mostrarles sus condolencias por el fallecimiento de quien fue un referente en el mundo de la hostelería y de la empresa, que llevó lo mejor de Salamanca hasta Barcelona y que, sobre todo, fue muy generoso con su tierra y con su pueblo.

Silvestre Sánchez Sierra falleció el pasado 5 de diciembre en Barcelona, donde tenía establecida su residencia a los 88 años. Durante el fin de semana ha sido velado en la ciudad Condal y este lunes se abría el velatorio en Salamanca. La sala 12 del Tanatorio San Carlos, está abierta desde primera hora de este lunes y hasta allí se han acercado cientos personas. De hecho, los pasillos están llenos de coronas y ramos de flores, así como hay varias fotos del empresario a modo de homenaje.

Velatorio Silvestre Sánchez Sierra

La misa funeral por Silvestre Sánchez Sierra y su posterior entierro tendrán lugar a partir de las 15.30 horas en su pueblo natal, Aldearrodrigo. Una localidad que debe mucho al empresario, que se encargó de financiar proyectos y actividades para mejorar la vida de sus vecinos y donde pasaba largas temporadas.

Desde luego ha sido mucho el cariño mostrado estos días al empresario salmantino. Un ejemplo es el momento en el que el cortejo fúnebre pasó por su restaurante en Barcelona, en Salamanca, y amigos y trabajadores emocionados le rindieron un sentido aplauso ante sus hijos emocionados que dieron las gracias a todos por los muchos mensajes que están recibiendo estos días.