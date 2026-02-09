“En Salamanca hay vías sin circuitos por las que no sabes si pasan trenes o no”

La tragedia de Adamuz ha obligado a diferentes sindicatos a movilizarse en pro de la seguridad ciudadana y de mejorar todo un sistema ferroviario en decadencia por el paso del tiempo y por la falta de mantenimiento, según han indicado a los medios de comunicación.

En la rueda de prensa realizada en la estación de trenes, Ubaldo Hernández, representante sindical ferroviario de CGT ha indicado algunos de los problemas que mantienen las vías del conjunto nacional, entre las que se encuentran la falta de mantenimiento o incluso la ausencia de interventores para gestionar cualquier tipo de incidencia.

Ubaldo Hernández y Miguel Lirio, representantes sindicales de CGT en el sector ferroviario

Ante esto, ha explicado que “España es el segundo país con más kilómetros efectivos, pero se nos olvida que no es solo construirlo, sino mantenerlo. El mantenimiento de la alta velocidad es más específico”.

Por otro lado, también ha expuesto que “Podemos ver las líneas de Fuentes de Oñoro o en Ávila, sigue habiendo pasos a nivel en el siglo XXI, o incluso trenes que van sin interventor. No hay nadie de la empresa que pueda gestionar cualquier incidencia”.

Del mismo modo, al igual que ya explicaron algunos maquinistas a SALAMANCA24HORAS con respecto al estado de las líneas ferroviarias, el modelo de ferrocarril que tiene actualmente la nación es inviable al centrarse en poseer “lo más caro posible”, lo que incrementa los costos de mantenimiento indudablemente.