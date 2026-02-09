SEMAF Salamanca ante la huelga de Salamanca: “Reivindicamos un cambio estructural y profundo en el sistema de seguridad ferroviario”

Los trabajadores de Renfe en Salamanca guardan cinco minutos de silencio tras el accidente de Adamuz. La imagen corresponde a una movilización anterior. S24H.

SEMAF, Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios que convocó en un inicio la huelga junto a otras formaciones sindicales, del 9 al 11 de febrero, ha realizado de nuevo otros cinco minutos de cara a reivindicar tanto los derechos de los maquinistas como la seguridad de los ciudadanos.

Y es que no son sencillos los tiempos que corren para el sector del tren en Salamanca, donde se han sucedido los accidentes en las últimas semanas, con una tragedia de Adamuz que se saldó con 45 muertos y otra en en Gelida con un conductor fallecido tras caer uno de los muros a las vías.

Ante esto, SEMAF ha querido explicar algunos asuntos importantes con respecto a la huelga, donde “está teniendo un seguimiento del 100 por ciento por parte de los maquinistas. En Salamanca los servicios mínimos dictados son del 65 por ciento en trenes de Media Distancia, del 73 por ciento en trenes Alvia (Larga Distancia) y del 21 por ciento en trenes de Mercancías”.

Por otro lado, cabe destacar que todos los maquinistas llamados a los servicios mínimos se han presentado para así garantizar el funcionamiento de los trenes y no perjudicar a la ciudadanía. Eso sí, Alvaro Vicente, secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios, también ha querido dejar claro que “todos los maquinistas con servicios mínimos se están presentando a trabajar, si hay incidencias es por fallos organizativos de ADIF y Renfe como cualquier otro día normal”.

Del mismo modo, también ha reivindicado “un cambio estructural y profundo en el sistema de seguridad ferroviario. Es un asunto que entraña mucha complejidad porque afecta a numerosa normativa y reglamentación que regula todo lo relacionado con la operación”.

Por último, también han querido hacer hincapié en que “queremos un sistema de seguridad proactivo, con la mayores estándares, que permitan recuperar la calidad de nuestro ferrocarril”.