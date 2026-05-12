La Junta saca a licitación el proyecto del Distrito Empresarial Tecnológico de Salamanca

Salamanca contará con un nuevo Distrito Empresarial Tecnológico en el sector ‘Sendero de las Cregas’, un proyecto estratégico que movilizará más de 36 millones de euros para impulsar la innovación, atraer empresas y retener talento joven.

La iniciativa forma parte de la estrategia conjunta impulsada por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca (USAL) para fortalecer el ecosistema emprendedor local, atraer empresas tecnológicas y evitar la fuga de talento joven cualificado.

La Junta destinará 25,7 millones de euros al proyecto —cantidad que incluye la licitación de los servicios de consultoría publicada este martes— mientras que el Ayuntamiento aportará más de 11 millones de euros.

El nuevo distrito se concibe como un espacio especializado en tecnología, inteligencia artificial, biotecnología, investigación y emprendimiento, con el objetivo de generar nuevas oportunidades empresariales y convertir Salamanca en un hub tecnológico de referencia en el suroeste europeo.

El desarrollo se ejecutará en dos fases. La primera contempla la construcción del edificio Tecnológico-Empresarial de la Junta de Castilla y León, que albergará espacios de emprendimiento, transferencia tecnológica, formación, investigación, estudio y una escuela de negocios, además de salas de reuniones y zonas comunes. Este inmueble contará con una superficie aproximada de 8.800 metros cuadrados.

La segunda fase incluirá el edificio Polivalente de la USAL, destinado principalmente a usos docentes y administrativos, con aulas, laboratorios, despachos y salas de reuniones distribuidos en cerca de 5.800 metros cuadrados.

El complejo contará además con espacios compartidos entre ambas instituciones, como salón de actos, aparcamientos, recepción, zonas de restauración y áreas para empresas de servicios. También se habilitarán aparcamientos para bicicletas y se dejará abierta la posibilidad de futuras ampliaciones en función de las necesidades del distrito.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será su diseño arquitectónico, ya que las administraciones quieren que el nuevo distrito transmita una imagen moderna, vanguardista y plenamente integrada con las zonas verdes del entorno. La intención es que el complejo se convierta en un “hito urbano reconocible” capaz de reflejar la nueva identidad tecnológica de Salamanca.