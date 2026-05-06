Salamanca logra una única voz empresarial con la firma de la candidatura conjunta para la Cámara de Comercio

Este miércoles se ha llevado a cabo la firma del acuerdo de candidatura única a la Cámara de Comercio de Salamanca, en el marco del acto institucional celebrado por CEOE-CEPYME Salamanca con motivo de la unidad empresarial en la provincia.

En este contexto, la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES) se disuelve y se integra en CEOE-CEPYME Salamanca, promoviendo una candidatura única de cara a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio, formada por empresarios de la organización y liderada por el presidente cameral, Alberto Díaz.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Paulino Benito; el propio Alberto Díaz; y Antonio Rollán, de la organización provincial.

El presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Paulino Benito, ha destacado que se trata de un día “muy importante” porque supone “normalizar algo que durante muchos años no lo ha sido”, en referencia a la existencia de dos organizaciones empresariales en la provincia. “Hoy por fin vamos a unificar al mundo empresarial bajo el paraguas de CEOE-CEPYME Salamanca”, ha señalado.

Benito ha subrayado que este acuerdo es el resultado de un proceso de reflexión “creo que hemos tenido que dejar que las cosas fueran sucediendo. Ese tiempo ha permitido que todos recapacitemos y veamos lo que realmente nos une”. Además, ha reconocido que las diferencias anteriores respondían a “pequeñas rencillas” ya superadas "lo importante es lo que vamos a hacer de aquí hacia delante".

En este sentido, el presidente de CEOE CEPYME Salamanca ha insistido en que la nueva etapa debe centrarse en la unidad y en la defensa del tejido productivo “lo fundamental es defender el empleo, los negocios y hacer que Salamanca sea cada día más fuerte y más rica”.

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado positivamente la firma del acuerdo y ha afirmado que “lo normal en el mundo empresarial es ir unidos”. Ha añadido que esta unidad es “una buena noticia para Salamanca, para Castilla y León y para España”, al reforzar la cohesión del sector empresarial.