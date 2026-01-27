Salamanca, de nuevo en aviso amarillo por vientos este martes y por nieve el miércoles
El aviso por nevadas del miércoles se activará a las 00:00 horas y hasta las 18:00 horas de ese mismo día, con una acumulación de nieve de hasta 10 centímetros a partir de los 1000 metros
Tras el paso de la borrasca Ingrid que dejó paisajes blancos casi por toda la provincia salmantina este fin de semana, vuelve otra nueva borrasca, que de nuevo deja avisos amarillos por viento y nieve en Salamanca durante este martes y miércoles, 27 y 28 de enero.
La aemet anuncia que durante los próximos días, la Península se verá afectada por un "episodio de inestabilidad atmosférica" caracterizada por precipitaciones asociadas a una masa de aire templado y húmedo y por la "formación de una mesobaja que cruzará el país de oeste a este", generando un descenso térmico marcado, precipitaciones generalizadas y nevadas. Esto provocará un descenso térmico, con caída de las temperaturas de 4 a 6 grados respecto al día anterior.
El aviso amarillo por viento de este martes vendrá acompañado por lluvia en Salamanca con "peligro bajo" y con probabilidad de entre el 40 y el 70% en toda la provincia. Las rachas serán de entre 70 y 80 km/h y una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado.
El miércoles, el aviso por nevadas se activará a las 00:00 horas y hasta las 18:00 horas de ese mismo día, con una acumulación de nieve de hasta 10 centímetros a partir de los 1000 metros; también se mantendrá activado el aviso amarillo por viento en toda la provincia, con rachas de entre 70 y 80 km/h desde las 03:00 hasta las 15:00 horas.
Del jueves al domingo, la previsión, según la Aemet, es de lluvia con una probabilidad de entre el 90 y el 100%; unas lluvias que se podrían extenden hasta la mitad de la semana que viene.
