Salamanca, provincia con mayor seguimiento en la huelga de TCAES de la región

Las TCAEs de Salamanca se concentran a las puertas del hospital de Salamanca

Este viernes, 28 de noviembre, las y los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería asistían a una huelga después de muchos años sin una. Una manifestación por el C1 después de años y años reclasificadas como C2, titulación correspondiente a estudios similares a la ESO.

El seguimiento en Salamanca ha sido el mayoritario de la región, donde han asistido a la misma un total de 11’92 por ciento. De los 164 efectivos únicamente han realizado huelga un total de 23 en la Gerencia de Atención Especializada (14’02 por ciento), mientras que en Atención Primaria, al ser un número reducido de 29, ninguna ha hecho huelga.

Por detrás de Salamanca siguen León con 11’26 por ciento, Soria con 9’23 por ciento, Burgos con 7’62 por ciento, Valladolid con 2’96 por ciento, Zamora con 2’38 por ciento y Ávila con un 0 por ciento.

En total, de las 1.374 TCAES disponibles en la región castellanoleonesa, solamente han realizado la huelga 91 de ellas, lo que se traduce en un 6,62 por ciento.