Las TCAES de Salamanca se hartan: "C1 ya, no somos auxiliares, somos técnicos"

Las TCAEs de Salamanca se concentran a las puertas del hospital de Salamanca

El sistema sanitario está en pie desde hace meses e incluso años si tenemos en cuenta alguna de las reivindicaciones. Si hace unos meses se movilizaban a las puertas de los hospitales los médicos y los técnicos superiores sanitarios, está vez es el turno de las TCAEs, las y los técnicos auxiliares de cuidados de enfermería.

Las reivindicaciones y las premisas han sido muy claras, pasar del C2 al C1, reivindicando el trabajo que realizar en función de las responsabilidades que tienen.

Y el que el artículo 76 del EBEP, el Estatuto básico de empleados públicos, expone que el C2 corresponde a aquellas personas con titulación similar a la ESO, a la Educación Secundaria Obligatoria, mientras que el C1 es para técnicos, con titulaciones similares a grados medios.

Por otro lado, cabe destacar que está reclasificación también se vería compensada con la nómina, en las que en algunos casos se pasarían a cobrar miles de euros más de forma anual.

Desde la Plataforma por el C1, convocante de la concetración junto a USO, en declaración a Salamanca24horas ya expusieron que era un personal sanitario que siempre se había mantenido en silencio, por lo que en esta ocasión protestan siendo, tal vez, la primera de muchas hasta conseguir un hecho que consideran necesario.

Mar Roncero, representante y portavoz de las TCAES CAUSA, ha explicado que "Llevamos muchos años en una situación inadmisible. No nos reconocen el título y no podemos quedar invisibilizadas".

En el comunicado que han leído ante los presentes en la manifestación, en la que ha habido unas 150 personas concentradas, también han expuesto que "la reclasificación pasa por una aplicación estatal sin excepciones ni retraso, además de equiparar el salario al subgrupo C1". Por otro lado, también han dejado claro que "luchamos porque no podemos seguir aceptando que nuestra profesión sea tratada como secundaria, siendo mano de obra barata".

Por último, también han declarado que "estamos aquí porque amamos lo que hacemos, porque queremos cuidar mejor, con más medios, con más reconocimiento y más calidad. Porque un TCAE valorado es un sistema sanitario más fuerte, más seguro y más humano".