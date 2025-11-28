Radiografía de un sistema sanitario salmantino en pie de guerra por el Estatuto Marco y por “las condiciones prometidas”

El sistema sanitario público español lleva en guerra desde hace muchos meses contra el Ministerio de Sanidad. Cómo hemos podido comprobar semana sí y semana también, las huelgas y concentraciones se han sustituido las unas a las otras, pasando por los médicos, técnicos superiores sanitarios, TCAES y personal de toda índole (estos últimos en años anteriores), paralizando de este modo las consultas, atención hospitalaria y pruebas diagnósticas (exceptuando a aquellas personas con enfermedades o patologías de gravedad).

Con el borrador del Estatuto Marco han sido muchos los sindicatos y organizaciones que han puesto el grito en el cielo, clamando por unas condiciones dignas y justas por los sanitarios y por los pacientes, en donde consideran que no se han respetado los acuerdos hablados y sintiéndose ninguneados en más de una ocasión, como han explicado representantes sindicales a SALAMANCA24HORAS.

Una de las huelgas más sonadas, con alcance europeo por las medidas que se pedían, fue la de los técnicos superiores sanitarios, donde se pedía la homologación a nivel de la Unión Europea, a parte de otros asuntos como las futuras titulaciones y adquirir la relevancia que consideran que se merecen, además de otras reivindicaciones.

Otra de las más importantes, con parones en los hospitales y produciendo posibles caos fue la de los médicos, donde no solamente se unieron los facultativos del hospital de Salamanca y de los centros de salud, sino que también estudiantes para hacer un grito más potente en pro de los derechos de los mismos.

Este viernes, 28 de noviembre, es otro el personal que se une, los y las técnicos auxiliares de cuidados de enfermería, en que se pide el reconocimiento remunerado por escrito y en la nómina de lo prometido, ante otra de las situaciones que ven insostenibles, tanto por la pérdida de poder adquisitivo como por el deseado C1.

Huelga médica, las lucha por un 'Estatuto Médico'

Todo comenzaba el 13 de junio ante una huelga que ya prometía dar guerra. Coincidiendo con el día 12, festivo en Salamanca, iban a ser cuatro jornadas (jueves, viernes, sábado y domingo) en donde las consultas médicas estarían paradas, llegando a suspender operaciones quirúrgicas y disparar así hacia una misma dirección, el Ministerio de Sanidad.

Casi medio año después parece que nada ha cambiado, y si ya el 3 de octubre se volvió a paralizar la sanidad con 4 quirófanos abiertos de 30 y cientos de médicos en huelga por condiciones "intolerables", superando la huelga del sexto mes del año en datos de CESM, sindicato organizador de la misma, la de diciembre promete ser muchos más impactante.

Ángel Bajo, presidente del sindicato en Salamanca, ha explicado a SALAMANCA24HORAS cómo está la situación: "A pesar de la reunión no existe acuerdo, de entrada, por lo que seguimos manteniendo la huelga del 9 al 12 de diciembre".

Seguimos reivindicando un estatuto propio

Ante una pronta reunión que tendrá lugar durante la semana del 1 al 7 de diciembre, días antes de arrancar la tercera huelga del año, Bajo ha explicado que “se tienen las mismas reivindicaciones ya que no se ha avanzado en casi ningún punto en general. En el global, seguimos manteniendo las mismas posturas y reivindicaciones”.

Con respecto al propio Estatuto Marco, que tanta polémica ha levantado entre los sanitarios, los médicos lo rechazaban totalmente, indicando que “seguimos reivindicando un estatuto propio, por lo que protestamos por los mismos motivos que la anterior vez”.

Por otro lado, el presidente de CESM también ha destacado un punto muy importante en la negociación y es que “el Ministerio se está moviendo muy poco. No sabemos cuáles son las intenciones que tienen con nosotros, pero nosotros negociaremos hasta el último momento”.

La actitud hacia nosotros es de un menosprecio absoluto

Además, para evitar la paralización de quirófanos “se van a garantizar servicios mínimos, pero según hemos ido hablando y viendo, el número de médicos que van a asistir a la movilización será mayor que en las otras dos jornadas”.

Bajo ha tenido un mensaje contundente contra Mónica García: “Ante una situación de máxima gravedad y en esas características, desde el ministerio se deberían poner todos los medios a su alcance para llegar a un acuerdo y evitar este conflicto, por lo menos deberían moverse un poquito. Nosotros somos los primeros que no queremos perjudicar a nadie, pero nos hemos visto obligados a tomar esta medida”. Para concluir, ha expuesto que “la actitud hacia nosotros es de un menosprecio absoluto”.

Técnicos superiores sanitarios: "Sin nosotros, la Sanidad se paraliza"

Los técnicos superiores sanitarios también son otros de los sectores que más huelgas han realizado durante los últimos meses en pro de conseguir unos derechos que “nos prometieron desde hace casi 20 años”, en palabras del presidente de AETEL, Juan Carlos Rodríguez.

Desde la propia Asociación Española de Técnicos de Laboratorio ya realizaron jornadas el 20 de febrero, el pasado 16 y 17 de junio, los días 30 y 31 de octubre y los días 3 y 4 de noviembre. Seis días claves que han servido para entender qué es lo que se está pidiendo desde los TSS.

Desde entonces y hasta ahora parece que las negociaciones están avanzando, según ha declarado el representante de los trabajadores a SALAMANCA24HORAS, aunque aún queda camino por recorrer a la espera de un nuevo borrador por el Estatuto Marco que previsiblemente debería ver la luz en el mes de diciembre.

Sin técnicos no hay diagnóstico ni tratamiento

Las directrices son claras, recibir compensaciones económicas vigentes desde hace 17 años, y que todavía no habrían recibido, además de otros la homologación del título para convertirlo en carrera universitaria “como dictan las normas de la Unión Europea”, además de ser incluidos en el grupo B.

El objetivo de las movilizaciones era muy claro, directo y conciso, paralizar el sistema sanitario demostrándolo con estas concentraciones. Del mismo modo, ya explicaron que “en el hospital no solo existen médicos y enfermeras” y que “sin técnicos no hay diagnóstico ni tratamiento”, algo que también ha quedado expuesto con el retraso de las pruebas diagnósticas tras el parón realizado los días 30 y 31 de octubre y el 3 y 4 de noviembre, donde no se pudieron realizar miles de las mismas.

Hace unos meses, ya recalcaron que “los profesionales no aceptaremos más discriminaciones ni abusos ante una reforma del Estatuto Marco vista como la oportunidad mínima de reparación y avance profesional”.

Por otro lado, la titulación fue el tema del que ya se han hecho eco en la Unión Europea y en declaraciones realizadas hace meses en este medio, ya explicaron el procedimiento: “Se haría una comisión de trabajo para estudiar qué pasos dar para dar una modificación en los estudios para que sea una titulación universitaria. Es grave que ningún técnico superior sanitario pueda ir a trabajar a otros países por no tener esa titulación universitaria”.

Juan Carlos Rodríguez, ante la situación actual que se vive ha declarado que “seguimos en contacto con el Ministerio de Sanidad para saber cuando estará el borrador del Estatuto Marco, aunque se ha retrasado un poco porque las CCAA que están en la mesa han hecho modificaciones que están incorporando”.

Por otro lado, también ha expuesto que “solicitamos que los aumentos que se están negociando ahora mismo, tengan que venir dados desde el grupo B, no desde C1, porque en teoría desde el 1 de enero se va a convertir en temas del grupo B al que tendríamos que estar ya adscritos después de 17 años”.

Ante el estado de ánimo que se vive entre el personal de los técnicos superiores sanitarios, también ha transmitido un mensaje de tranquilidad: “Somos optimistas en cuanto a la homologación del título como universitario, porque hay grupos de trabajo en UE que se han reunido dos veces donde ya se ha solicitado a los países que actualicen todo esto desde Europa, por lo que se está haciendo y se está remitiendo”.

Por último, también tienen claro desde el sindicato que todo queda por ver en función del borrador del Estatuto Marco: “Estamos atentos a todo, pero esperamos que se nos haga caso en las negociaciones porque sino declararemos huelga indefinida y ahí es cuando se va a liar gorda”.

TCAES, una reivindicación que explota tras años de silencio

Las técnicos auxiliares de enfermería son otro de los colectivos sanitarios que se movilizarán este viernes, 28 de noviembre, por unos derechos que consideran que han de tener desde hace muchos años.

Esta huelga, convocada por la Unión Sindical Obrera, ya se ha realizado en otros lugares de España en meses anteriores, pero en esta ocasión se torna como un evento histórico al ser la primera vez que las TCAES de Salamanca, la región y el resto de la nación se unen para solicitar un cambio global ante una situación que han considerado como anticuada.

Siguen en un C2 cuando deberían estar en la clasificación de C1

Lorenzo Lasa, delegado del sindicato en Salamanca, ha explicado que “se convocó porque los TCAES llevan bastante años intentando que se cambie al C1, tanto por el tema de titulaciones como de las funciones que realizan. Siguen en un C2 cuando deberían estar en la clasificación de C1”.

De este modo, se pretende “meter presión a las administraciones” ya que “es un grupo y un sector que nunca ha reivindicado mucho y por eso la administración lo ha dejado pasar”. En esta ocasión, alzan la voz para no mantenerse en silencio y gritar al unísono que son un trabajo esencial en cualquiera de los centros hospitalarios en los que trabajan.

Por otro lado, esta reclasificación se debe a lo que dicta el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que el C2 se consideraría a aquellas personas que únicamente tienen el graduado escolar correspondiente con la Educación Secundaria Obligatoria, mientras que el C1 sería para técnicos.

A pesar de no ser convocante SAE, el Sindicato de Técnicos de Enfermería, también han apoyado la huelga de cara a asistir a las diferentes concentraciones y solicitar ese aumento en la nómina que pasaría de ser de entre 15.000 y 17.000 euros al mes, de los 17.000 a los 20.000 euros.

Los representantes sindicales, en redes sociales, también han expuesto que “SAE respeta el derecho de los profesionales Técnicos en Cuidados de Enfermería a reivindicar todo lo que mejore, tanto la profesión como sus derechos laborales y profesionales, aunque no sea convocante de esta huelga, anima a todas aquellas personas que crean que la huelga sería una medida contundente y eficaz para conseguir estos fines”.

Porque sin el TCAE la Sanidad no avanza, porque sin el TCAE la Sanidad se cae

La ‘Plataforma Estatal de TCAES Unidos por el C1’, creada específicamente para este día, también han concluido con un mensaje claro: “Porque sin el TCAE la Sanidad no avanza, porque sin el TCAE la Sanidad se cae”.

Por último, cabe destacar que se han garantizado los servicios mínimos en los hospitales de Salamanca y en cada uno de los centros de salud de la capital del Tormes y la provincia. En Atención Hospitalaria en Salamanca han ordenado 161 TCAE de turno de mañana, 126 de tarde y 98 de noche, mientras que en Atención Primaria serán 21 TCAES para cubrir necesidades básicas.