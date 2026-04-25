Salamanca registró más de 850 descargas eléctricas durante el viernes

Dentro de la "intensa" actividad tormentosa que presentó Castilla y León durante la jornada del viernes 24 de abril, destaca ampliamente Salamanca, donde se registraron hasta 864 descargas electrícas nube-tierra, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por EuropaPress.

Además, la provincia charra fue el escenario de diversos incidentes relacionados con el clima, como la gran tromba de agua y granizo que llegó a inundar algunas carreteras en el polígono de Los Villares. Según testigos presenciales, el agua llegó a superar los bordillos de las aceras y algún vehículo quedó retenido en las balsas hasta quepudo drenarse el agua.

En el conjunto de la Comunidad, la actividad eléctrica distribuyó de forma desigual, con 262 descargas eléctricas contabilizados en Ávila, 136 en León, 57 en Zamora, 56 en Segovia y otras 56 en Soria. En el caso de provincias como Palencia, tan solo se registraron once descargas; cuatro en Burgos y apenas una en Valladolid.