Salamanca tiende un puente de farolillos hacia la cultura china por el Año Nuevo

La Fiesta de los Faroles es una de las tradiciones más arraigadas en China. Marca el último día de las cebraciones del Año Nuevo en el gigante asiático y simboliza la reconciliación, la paz y la prosperidad. Salamanca tiende un puente hacia esa cultura y la integra para deleite de sus ciudadanos, de modo que cualquiera que pasee por la calle de Zamora entre este jueves y el 1 de marzo lo hará bajo una alfombra de farolillos de colores.

"El tramo iluminado se ha ampliado ante la gran acogida del año pasado", ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo. Ese éxito se ha vuelto a repetir, ya que decenas de salmantinos y turistas no han querido perderse el alumbrado de los farolillos ni el pasacalles que lo ha precedido al ritmo de platillos y tambores. Entre ellos, la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín y el escultor Xu Hongfei.

La celebración continúa este viernes con la muestra de fotografía del artista Guo Xiqí en el Palacio de Garcigrande, un taller de manualidades en la Torre de los Anaya y la celebración de la Gala del Año Nuevo Chino en el Auditorio de San Blas.

El sábado, la acción se traslada al Mercado Central con un intercambio gastronómico entre Salamanca y el gigante asiático a partir de las 12:00 horas. Seis chef harán una demostración de cocina en vivo y los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita y de una charla sobre comida saludable.